LPGA首場雙人團體賽 韓德森夏普首輪領先

（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）韓德森（Brooke M. Henderson）、夏普（Alena Sharp）的加拿大組合，今天在LPGA史上第一場雙人團體賽首輪揮出低於標準桿5桿的65桿，在陶氏大湖灣區邀請賽暫居領先。

總獎金200萬美元（約新台幣6217萬元）的陶氏大湖灣區邀請賽（Dow Great Lakes Bay Invitational），是美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）今年才有的新比賽，也是史上首場雙人團體賽，由選手兩兩組隊參加。

這次共71對選手參賽，有些組合頗有話題，其中姊妹合體的組合就是一例。

美國選手潔西卡．柯達（Jessica Korda）和妹妹納莉．柯達（Nelly Korda）今天打出低於標準桿2桿的68桿並列第7，泰國選手莫莉婭（Moriya Jutanugarn）與妹妹艾利亞（Ariya Jutanugarn）以平標準桿的70桿並列20名。

南韓選手高真榮（Ko Jin-young）及澳洲女將李敏姬（Minjee Lee）這組的「戰力值」最強，兩人的世界排名分別是第2、第4，是所有參賽組合中，排名最佳的一組，她們目前以低於標準桿3桿的67桿成績並列第3。

台灣選手錢珮芸和香港選手陳芷澄搭配，打出低於標準桿1桿69桿並列12名；另名台灣選手李旻與義大利的卡娃勒利（Silvia Cavalleri）搭檔，以高於標準桿3桿的73桿並列50名。

這次4輪的比賽裡，第1輪、第3輪為4人2球賽，第2輪、第4輪則為4人4球賽，打完前兩輪後，依兩輪桿數合計排名，預計擇優取35組晉級。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080718