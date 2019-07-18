更多編輯台推薦新聞：
108年指考成績查詢看這裡 各科5標一覽
生活

108年指考成績查詢看這裡 各科5標一覽

影片／NASA火箭女孩芬利緊抱太空夢 82歲仍不輕言退休
科技

影片／NASA火箭女孩芬利緊抱太空夢 82歲仍不輕言退休

早安世界》極端氣候來襲 北極攝氏21度破紀錄 南亞水患影響數百萬人
早報

早安世界》極端氣候來襲 北極攝氏21度破紀錄 南亞水患影響數百萬人

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

LPGA首場雙人團體賽 韓德森夏普首輪領先

最新更新：2019/07/18 12:10

（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）韓德森（Brooke M. Henderson）、夏普（Alena Sharp）的加拿大組合，今天在LPGA史上第一場雙人團體賽首輪揮出低於標準桿5桿的65桿，在陶氏大湖灣區邀請賽暫居領先。

總獎金200萬美元（約新台幣6217萬元）的陶氏大湖灣區邀請賽（Dow Great Lakes Bay Invitational），是美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）今年才有的新比賽，也是史上首場雙人團體賽，由選手兩兩組隊參加。

這次共71對選手參賽，有些組合頗有話題，其中姊妹合體的組合就是一例。

美國選手潔西卡．柯達（Jessica Korda）和妹妹納莉．柯達（Nelly Korda）今天打出低於標準桿2桿的68桿並列第7，泰國選手莫莉婭（Moriya Jutanugarn）與妹妹艾利亞（Ariya Jutanugarn）以平標準桿的70桿並列20名。

南韓選手高真榮（Ko Jin-young）及澳洲女將李敏姬（Minjee Lee）這組的「戰力值」最強，兩人的世界排名分別是第2、第4，是所有參賽組合中，排名最佳的一組，她們目前以低於標準桿3桿的67桿成績並列第3。

台灣選手錢珮芸和香港選手陳芷澄搭配，打出低於標準桿1桿69桿並列12名；另名台灣選手李旻與義大利的卡娃勒利（Silvia Cavalleri）搭檔，以高於標準桿3桿的73桿並列50名。

這次4輪的比賽裡，第1輪、第3輪為4人2球賽，第2輪、第4輪則為4人4球賽，打完前兩輪後，依兩輪桿數合計排名，預計擇優取35組晉級。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080718

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報