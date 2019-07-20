張正偉1300安倒數 直言珍惜享受出賽

中職富邦悍將隊張正偉（圖）20日賽前中職生涯安打數累積達1293安，只差7安就可達成生涯1300安，提到中信兄弟隊「恰恰」彭政閔生涯引退年場上追逐紀錄，他表示，每個人年紀都會到，「珍惜、享受每次上場」。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年7月20日

（中央社記者謝靜雯桃園20日電）富邦悍將隊張正偉，近2場出賽敲出7支安打，手感維持不錯，距離生涯1300安只差7安，看著引退年不斷追求紀錄的彭政閔，張正偉直言每個人年紀都會到，「珍惜、享受每次上場」。

中職富邦悍將隊張正偉，下半季比賽狀況維持不錯。今天賽前，下半季8場出賽僅2場沒有安打，17日單場就有4安，昨天與Lamigo桃猿隊交手，5打數3安，賽後打擊率升至3成24，表現亮眼。

張正偉走過2017年季後被中信兄弟隊釋出的低谷，加入富邦悍將，重回球場。中職生涯第10年的他，談起現在拚戰的動力，一再表示：「珍惜、珍惜，享受每次上場比賽的機會」。

張正偉今天賽前中職生涯安打數累積達1293安，只差7支安打就可以達成生涯1300安，為中職史上第9人。張正偉沒有把紀錄看得太重，但提到中信兄弟隊「恰恰」彭政閔生涯引退年場上追逐紀錄，他表示，每個人年紀都會到，恰恰可以在中職打這麼久一定是有實力，「但對我而言，最重要的還是保持開心打球的心」。（編輯：屈享平）1080720