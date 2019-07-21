周天成印尼羽球賽奪冠 感謝台灣球迷支持

台灣羽球一哥周天成，21日在2019印尼羽球公開賽男單決賽，以21比18、24比26、21比15擊敗丹麥好手安東森奪冠，成為台灣羽球史上男單的第一人。中央社記者石秀娟雅加達攝 108年7月21日

（中央社記者石秀娟雅加達21日專電）台灣羽球一哥周天成今天在2019印尼羽球公開賽力拼3局，奪下男單冠軍。他在賽後記者會感謝台灣球迷的支持，表示自己會再繼續努力。

周天成今天在2019印尼羽球公開賽男單決賽，以21比18、24比26、21比15擊敗丹麥好手安東森（Anders Antonsen）奪冠，成為台灣羽球史上男單的第一人。

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周天成在賽後記者會接受提問指出，打了這麼多場比賽，「我覺得有訓練到我的心智，自己也進步了」；他這次面對很多好手，當然有點疲勞，但必須做好恢復工作，準備即將於23日至28日登場的日本公開賽。

篤信基督教的周天成感謝上帝，他說自己到現在還一直在進步，一直尋求可以突破的機會；他也感謝台灣球迷的支持，他說：「我會繼續努力，上帝祝福你們。」

第二局雙方戰成17比17平手時，裁判出現爭議判決，周天成抗議無效，媒體問到周天成當時的反應，他似乎對此感到心痛。

周天成說，他覺得那個判決好像有點誤判，但場上狀況就是這樣，「我不能決定這顆球到底是贏還是輸，但我可以決定我的態度；就跟這裡的人一樣很辛苦，不管出生在貧窮或富裕家庭，他們也不能決定出生家庭，但他們可以把態度準備好，每一場都是good match，每一天都是good day」。

周天成日前說，他這次設定的目標是4強，如今獲得冠軍，他感覺「很神奇」。他以前有兩位教練是印尼人，如今在印尼公開賽奪冠，相信教練們會很高興。

中華民國駐印尼代表陳忠第一時間透過球團對周天成表達恭賀之意，也代表政府嘉勉台灣羽球選手的優異表現。（編輯：周永捷）1080721