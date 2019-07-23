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鄧肯重回老東家懷抱 新球季擔任馬刺助教

最新更新：2019/07/23 08:26
前NBA聖安東尼奧馬刺明星中鋒鄧肯（前右）2016年退休，預計在接下來的新球季擔任馬刺助理教練。（圖取自facebook.com/Spurs）
前NBA聖安東尼奧馬刺明星中鋒鄧肯（前右）2016年退休，預計在接下來的新球季擔任馬刺助理教練。（圖取自facebook.com/Spurs）

（中央社聖安東尼奧22日綜合外電報導）前美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺明星中鋒鄧肯（Tim Duncan）2016年退休，但今天傳出他將「鳳還巢」，預計在接下來的新球季擔任馬刺助理教練。

馬刺今天宣布，包括鄧肯、哈迪（Will Hardy），都將成為總教練波波維奇（Gregg Popovich）率領的教練團中的一員。

43歲的鄧肯，1997年到2016年間在波波維奇麾下作戰，19年生涯都在馬刺，幫助球隊拿過5座NBA總冠軍，球團為了表彰他的貢獻，讓他21號球衣在馬刺退休。

波波維奇對此開玩笑說：「這再適合不過了，在我當鄧肯的助理，忠心耿耿地服侍他19年後，是他該回報我的時候了。」

鄧肯曾15次入選明星賽，拿過兩次年度最有價值球員（MVP）、3次總冠軍賽最有價值球員（FMVP），10度入選年度第一隊。

他生涯在馬刺打了1392場比賽，拿下2萬6496分、1萬5091個籃板、3020次阻攻，都是隊史紀錄。

來自威克森林大學（Wake Forest）的鄧肯，是1997年NBA選秀狀元。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080723

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