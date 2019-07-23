C羅性侵疑雲 美檢不起訴

（中央社拉斯維加斯22日綜合外電報導）美國檢方今天表示，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）被控10年前性侵案證據不足，因此決定不起訴。

美國前模特兒梅約加（Kathryn Mayorga）指控羅納度2009年6月13日在內華達州拉斯維加斯的飯店強暴她，雙方隔年達成民事和解。

克拉克郡檢察署（Clark County District Attorney's Office）今天在聲明中說，梅約加2009年向拉斯維加斯警方報案，自稱遭到性侵。聲明說，警方帶她到醫院驗傷，但她拒絕透露性侵嫌犯姓名，因此警方無法展開「任何有意義的調查」。

檢方表示，梅約加去年8月28日要求警方重啟調查，並指出羅納度就是性侵她的人，但「根據當時提供的資訊，針對羅納度性侵的指控證據，未達排除合理懷疑之程度」，因此不起訴。

梅約加的律師曾表示，梅約加同意庭外和解，避免她的名字被公開，但她受到反性騷擾與反性侵「#我也是」（#MeToo）運動的啟發，才決定將一切說出來。

羅納度向來堅決否認性侵，宣稱是合意性交。他去年曾告訴雜誌「法國足球」（France Football）：「我知道我的為人，真相會水落石出。而今天批評我、爆料我私生活的人借題炒作，這些人等著看吧。」

羅納度去年以1億歐元（約新台幣36億元）天價離開西甲勁旅皇家馬德里（Real Madrid），改披義甲祖文特斯（Juventus）戰袍。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1080723