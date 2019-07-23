怪力男李灝宇對職棒敲2轟 扛U18世青4棒

U18世界盃棒球賽中華培訓隊結束與中職二軍3場友誼賽，培訓隊強打李灝宇（前左）在這次友誼賽總共敲出2轟，展現出色打擊實力。（資料照片）中央社記者謝靜雯攝 108年7月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）U18世界盃棒球賽中華培訓隊結束與中職二軍3場友誼賽，「怪力男」李灝宇敲出2轟，總教練周宗志透露，暫定讓李灝宇扛起第4棒；中培隊25日將赴日移地訓練，戰術配合是重點。

備戰8月底在韓國釜山舉行的U18世界盃棒球賽，中華棒球協會6月中選出24人培訓名單，並於7月6日展開集訓，這兩週安排與中職二軍中信兄弟隊和Lamigo桃猿隊打友誼賽，中華培訓隊強打李灝宇此次二軍友誼賽3戰敲出2轟，展現出色打擊實力。

U18世界盃中華培訓隊扣除小馬青棒中華隊投手李晨薰、打者林子豪，其餘球員將於25日啟程赴日本松山移地訓練，預計安排3場交流賽，分別與高知工科大學、愛媛大學和松山大學交手，移地訓練至8月1日。

U18世青中華隊總教練周宗志表示，3場和中職二軍友誼賽，主要在找出最佳隊型，也觀察投手群定位，目前先發、中繼、後援投手定位還沒確定，要等赴日交流賽結束後才會比較明朗。

陣中強打李灝宇表現突出，周宗志透露，目前暫定讓李灝宇扛起中心棒次第4棒。李灝宇被評為近10年最有力高中打者，今年暑假才將升上高二，但周宗志不擔心臨場經驗，「他的個性，場上的調整都很不錯」。

日本移地訓練除了適應人工草皮、觀察投手群外，周宗志表示，3場移地訓練交流賽重點是戰術和守備的配合；至於返台後，8月23日起與U18世青美國代表隊交流賽，將會是出發參賽前最後調整備戰關鍵，「相信高強度比賽對球員會有很大的幫助」。（編輯：張雅淨）1080723