大都會戰績低迷 紐時建議送走強投辛德賈德

（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）美國職棒大聯盟紐約大都會本季戰績低迷，與球團投資不成比例。由於大都會一向保守，不願花大錢簽自由球員，紐約時報建議在交易大限前送走強投辛德賈德，換取更光明的前途。

大都會總管范維格南（Brodie Van Wagenen）去年秋季上任後，主要以換走農場新秀與簽老將的方式補強，從西雅圖水手換來明星二壘手卡諾（Robinson Cano）與終結者狄亞士（Edwin Diaz）的交易最受矚目。

但卡諾與狄亞士本季表現不如預期，大都會中心打線又幾乎只靠菜鳥阿隆索（Pete Alonso）挑大梁，今天賽前戰績46勝54敗，在國家聯盟並列倒數第2，只比邁阿密馬林魚好。

在打進季後賽機會渺茫的情況下，大都會在7月31日交易大限前很可能當「賣家」。

紐時認為，換走即將成為自由球員的三壘手佛瑞澤（Todd Frazier）、投手瓦格斯（Jason Vargas）與惠勒（Zack Wheeler）不夠大膽，以曾入選明星賽的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）作為交易籌碼，才算大破大立。

26歲的辛德賈德以球質剛猛著稱，本季戰績7勝4敗，防禦率4.36，表現起伏不定，但投球實力不可忽視。對放眼季後賽的球隊來說，網羅辛德賈德將有效強化先發輪值，他因此成為交易大限前動向最受關注的投手之一。

報導指出，辛德賈德可讓球團控制到2021年，換走他將是有機會增強大都會未來實力的大膽動作，大都會應積極探尋各方買家意願，趁機大撈一筆。

與大都會相比，本週作客紐約的聖地牙哥教士本季戰績47勝53敗，也好不到哪裡去。

但教士團隊薪資比大都會少了逾6000萬美元，低薪年輕球員逐漸打出身手，以肥約網羅的明星球員馬查多（Manny Machado）與何斯默（Eric Hosmer）表現也漸入佳境。

反觀大都會養了卡諾、塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）和勞瑞（Jed Lowrie）等高薪球員，投資效益不彰，凸顯「關鍵不是花多少、而是怎麼花」的教訓。

過去3年，教士每季敗場數都達91場以上，大都會害怕經歷這種長期重建，經營團隊又不願砸大錢在自由球員市場上網羅頂級球星。報導寫道，教士有了馬查多後還無法翻身，但至少知道建軍方向，大都會則前途茫茫。（編輯：陳永昌）1080725