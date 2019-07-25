金塊5年約續留莫瑞 拓荒者簽老牌中鋒賈索

（中央社丹佛24日綜合外電報導）美國媒體報導，美國職籃NBA丹佛金塊今天以5年的天價合約留住明星雙能衛莫瑞，波特蘭拓荒者則以1年260萬美元（約新台幣8151萬元），簽下6度入選明星賽的老牌中鋒賈索。

金塊今天正式宣布，以5年延長合約續留莫瑞（Jamal Murray），但未透露合約細節。運動新聞網站「運動員」（The Athletic）本月1日報導，這份合約價值1.7億美元（約新台幣53.29億元）。

金塊籃球事務營運總裁康納利（Tim Connelly）在新聞稿中說：「莫瑞在生涯前3季的表現，已經說明他能夠在NBA立足，尤其是在今年季後賽，而他的未來絕對是一片光明。」

莫瑞的菜鳥合約還剩下1年，22歲的他下個夏天將成為受限自由球員，延長合約將自2019-20球季開始，直到2024-25球季。

來自加拿大安大略省基奇納（Kitchener）的莫瑞說：「我也想要感謝金塊球團信任一個來自加拿大默默無聞小鎮的孩子，最後是金塊的粉絲，我等不及要為你們投進更多球。」

莫瑞2016年被金塊以第7順位挑入隊，當年入選年度新秀第2隊，過去兩季都是金塊先發一員，莫瑞入隊後這3年，金塊每年的勝場數都持續增加。

上季例行賽，莫瑞平均拿下生涯新高的18.2分、4.2籃板、4.8助攻，幫助金塊取得54勝、28敗及季後賽西區第2種子，金塊在7戰4勝制的季後賽迎戰聖安東尼奧馬刺和拓荒者，莫瑞平均貢獻21.3分。

6度入選明星賽的西班牙中鋒賈索（Pau Gasol）在推特宣布將和拓荒者簽約，體育電視頻道ESPN知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）說，在今年殺進西區冠軍賽的拓荒者以1年260萬美元簽下賈索。

賈索推文說：「已做好準備，也很開心將加入全聯盟最好的球隊之一！」

本月稍早滿39歲的賈索，才剛結束18年NBA生涯最糟的一季，這是他全年平均得分首次未達兩位數。他本季在馬刺和密爾瓦基公鹿共出賽30場，其中有6場先發，只繳出平均3.9分、4.6籃板的成績。

馬刺3月1日買斷合約兩天後，賈索加入戰績在東區領先的公鹿，但只打了3場比賽就因左腳疲勞性骨折整季報銷。

賈索2001年被亞特蘭大老鷹以探花籤選上，但隨後被交易到灰熊，2008年被交易到洛杉磯湖人，和布萊恩（Kobe Bryant）聯手拿過兩次總冠軍，直到上季都是聯盟最穩定的球員之一。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1080725