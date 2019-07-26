圖洛維茨基因傷所困 大聯盟征戰13季高掛球鞋

（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基內野手圖洛維茨基近年傷病纏身，本季大多待在傷兵名單上。34歲的他今天宣布高掛球鞋，稱自己已實現夢想，就此結束13季的大聯盟球員生涯。

圖洛維茨基（Troy Tulowitzki）生涯黃金時期奉獻給科羅拉多洛磯，10季累計打擊率2成99、188發全壘打、657分打點，5度入選明星賽，2度獲頒銀棒獎和金手套獎，曾是國家聯盟最具代表性的攻守俱佳游擊手之一。

不過，圖洛維茨基未能保持健康，自2008年以來，他頻繁進出傷兵名單，深受股四頭肌拉傷、腳踝扭傷、腳跟骨刺和小腿肌肉拉傷等傷勢困擾，場上表現大受影響。

過去2季半，圖洛維茨基效力多倫多藍鳥，明星身手不再。今年1月，他與洋基簽約，期望重整旗鼓，無奈開季出賽5場後，又因左小腿肌肉拉傷進入傷兵名單。4月底，圖洛維茨基投入小聯盟復健賽，只打2場又高掛免戰牌。

眼見復出遙遙無期，圖洛維茨基今天發表退役聲明：「就我記憶所及，我的夢想是以大聯盟球員身分在棒球最高殿堂競技，披上大聯盟戰袍，為隊友與球迷奮戰。我將永遠感念實現夢想的每一天，這是至高無上的榮耀。」

圖洛維茨基大聯盟生涯打擊率2成90，累積1391支安打、225發全壘打、780分打點。

洛磯2005年首輪第7順位選進圖洛維茨基，隔年他便登上大聯盟，當時21歲。2007年，圖洛維茨基在大聯盟站穩腳步，單季24轟、99分打點，在國聯新人王票選高居第2，並協助球隊打進世界大賽，但最終敗給波士頓紅襪。

2007至2014年，圖洛維茨基的勝利貢獻值（WAR）達38.2，是那段期間大聯盟WAR第10高的野手。

如今揮別大聯盟賽場，圖洛維茨基仍期待發揮所長，持續為棒球做出貢獻，指導並協助年輕球員實現夢想，「我雖然向大聯盟道別，但我永遠不會揮別我熱愛的運動」。（編輯：林憬屏）1080726