更多編輯台推薦新聞：
影片／為迪士尼米妮獻聲30年 配音員泰勒75歲辭世
娛樂

影片／為迪士尼米妮獻聲30年 配音員泰勒75歲辭世

早安世界》私菸案總統府公布懲處 總統致歉：查辦到底
早報

早安世界》私菸案總統府公布懲處 總統致歉：查辦到底

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

陳偉殷中繼3局送4三振 挨轟2分砲

最新更新：2019/07/28 13:48

（中央社記者楊啟芳台北28日綜合報導）邁阿密馬林魚今天對亞歷桑納響尾蛇的比賽，陳偉殷在1比6落後時登板，總共投3局，於第6局被轟2分全壘打，不過送出4次三振，終場馬林魚以2比9不敵響尾蛇。

雖然1局下馬林魚靠著羅哈斯（Miguel Rojas）轟陽春全壘打，先馳得點；不過馬林魚先發投手山本喬丹（Jordan Yamamoto）在第4局遇到危機，包含阿邁德（Nick Ahmed）轟出的滿貫全壘打在內，共攻下6分，響尾蛇取得6比1領先。

第5局陳偉殷接替先發投手登板，先自己用投手滾地球拿出局數，再送出2個三振，演出3上3下；第6局被藍姆（Jake Lamb）轟出2分全壘打，不過也有2次三振出現；第7局陳偉殷續投，雖然先被敲安打，不過讓下一棒打者擊出雙殺打，沒有造成危機。

7局下及8局上雙方各攻下1分，終場響尾蛇以9比2擊退馬林魚，總計陳偉殷投3局，被敲出4支安打，包含一發2分砲，沒有投出保送，送出4次三振，失2分，目前防禦率7.46。另外陳偉殷今天有上場打擊，為第6局第一名打者，吞下三振。（編輯：管中維）1080728

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報