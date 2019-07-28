陳偉殷中繼3局送4三振 挨轟2分砲

（中央社記者楊啟芳台北28日綜合報導）邁阿密馬林魚今天對亞歷桑納響尾蛇的比賽，陳偉殷在1比6落後時登板，總共投3局，於第6局被轟2分全壘打，不過送出4次三振，終場馬林魚以2比9不敵響尾蛇。

雖然1局下馬林魚靠著羅哈斯（Miguel Rojas）轟陽春全壘打，先馳得點；不過馬林魚先發投手山本喬丹（Jordan Yamamoto）在第4局遇到危機，包含阿邁德（Nick Ahmed）轟出的滿貫全壘打在內，共攻下6分，響尾蛇取得6比1領先。

第5局陳偉殷接替先發投手登板，先自己用投手滾地球拿出局數，再送出2個三振，演出3上3下；第6局被藍姆（Jake Lamb）轟出2分全壘打，不過也有2次三振出現；第7局陳偉殷續投，雖然先被敲安打，不過讓下一棒打者擊出雙殺打，沒有造成危機。

7局下及8局上雙方各攻下1分，終場響尾蛇以9比2擊退馬林魚，總計陳偉殷投3局，被敲出4支安打，包含一發2分砲，沒有投出保送，送出4次三振，失2分，目前防禦率7.46。另外陳偉殷今天有上場打擊，為第6局第一名打者，吞下三振。（編輯：管中維）1080728