日職2020年賽程 火腿配合奧運展開主場遠征

札幌巨蛋為日本職棒火腿隊主場為，但因將成為奧運足球場地，火腿隊2020年6月將展開主場遠征。圖為2019年7月21日火腿隊於札幌巨蛋賽後向觀眾致謝。（檔案照片／共同社提供）

（中央社記者謝靜雯台北29日電）日職公布明年賽程，開幕戰為3月20日，王柏融所屬火腿隊首場比賽與西武交手，火腿主場札幌巨蛋為奧運足球場地，6月起展開主場遠征，本季總計12場主場賽事會在其他場地舉行。

日本職棒今天公布2020年賽程，開幕戰為3月20日，太平洋聯盟賽事火腿隊首戰與西武隊交手、羅德隊與軟銀隊交手、樂天隊與歐力士隊交手，中央聯盟賽程巨人隊首戰橫濱、養樂多隊首戰阪神、廣島隊首戰中日隊，配合東京奧運，日本職棒7月21日至8月13日停賽。

火腿隊主場札幌巨蛋為奧運足球比賽場地，在6月16日至8月16日期間無法使用，火腿隊也將展開主場遠征，最南將主場賽事拉至沖繩。

火腿隊除了5月13、14日將於東京巨蛋與羅德隊交手外，6月開始遠征，6月23、24日與羅德隊比賽，分別在北海道釧路市民球場、帶廣之森野球場舉行，6月27、28日與樂天隊比賽於靜岡縣草薙綜合運動公園野球場舉行。

7月4、5日與軟銀隊比賽於沖繩那霸奧武山野球場舉行，7月14、15日與歐力士隊比賽拉回北海道，於旭川地區球場（花咲運動公園硬式棒球場）交手，7月17、18日與西武隊比賽，再到東京巨蛋舉行主場賽事；本季火腿隊71場主場賽事，總計59場在札幌巨蛋，另外4場在札幌巨蛋以外的北海道境內球場舉行，還有8場比賽於北海道以外的球場舉行。（編輯：管中維）1080729

日本職棒公布2020年賽程，因火腿隊主場札幌巨蛋為奧運足球場地，6月起展開主場遠征。圖為舉行足球比賽時的札幌巨蛋。（圖取自維基共享資源；作者Waka77，CC0）