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印地安人送出王牌投手包爾 獲紅人重砲普伊格

最新更新：2019/07/31 14:02
媒體報導，MLB克里夫蘭印地安人發動三方交易，送出王牌投手包爾（左），獲得紅人重砲普伊格（右）。（左圖取自facebook.com/TrevorBauerOfficial、右圖取自facebook.com/Reds）
媒體報導，MLB克里夫蘭印地安人發動三方交易，送出王牌投手包爾（左），獲得紅人重砲普伊格（右）。（左圖取自facebook.com/TrevorBauerOfficial、右圖取自facebook.com/Reds）

（中央社克里夫蘭30日綜合外電報導）多家媒體報導，美國職棒大聯盟MLB克里夫蘭印地安人發動三方交易，送出王牌投手包爾（Trevor Bauer），獲得紅人重砲普伊格（Yasiel Puig）。

根據數家媒體報導，從這起交易案中，辛辛那提紅人獲得包爾，印地安人從紅人手中獲得普伊格、從聖地牙哥教士手中獲得外野手雷耶斯（Franmil Reyes）及投手艾倫（Logan Allen），教士則是從紅人手中獲得外野手特拉梅爾（Taylor Trammell）。

包爾本季至今，戰績9勝8敗、防禦率3.79，共送出185次三振。28歲的他，本季年薪1300萬美元（約新台幣4.07億元），2020年前都不會是自由球員。2012年在亞利桑那響尾蛇站上大聯盟，至今共獲68勝55敗，共送出1111次三振，防禦率是3.92。

普伊格本季在紅人打擊率2成55，有22支全壘打演出，打回60分打點。

包爾前一場比賽被堪薩斯市皇家打爆，在總教練法蘭科納（Terry Francona）走向投手丘準備換投之際，包爾一怒把球丟過全壘打牆，這讓他被大聯盟罰款，但並未被禁賽。

這次交易，印地安人算盤打得精，在克魯柏（Corey Kluber）、卡拉斯柯（Carlos Carrasco）兩名投手準備自傷兵名單復出之際，啟動包爾的交易案。

美國聯盟中區目前的王者是明尼蘇達雙城，印地安人緊追在後排名第2，但目前握有外卡，且克魯柏、卡拉斯柯目前都隨球隊練球。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080731

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