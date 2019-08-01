陳冠宇延長賽投2局無失分 進帳中繼成功

（中央社記者楊啟芳台北1日綜合報導）日本職業棒球歐力士今天對戰羅德，旅日投手陳冠宇在延長賽第10局登板，投2局沒被敲安打、無失分，最終羅德的馬丁選到再見保送，以7比6擊退歐力士，陳冠宇獲中繼成功。

雖然千葉羅德海洋隊到7局結束還以5比2領先，但8局上歐力士猛牛隊展開反攻，安達了一敲二壘安打後，宗佑磨轟出2分全壘打，接著福田周平、吉田正尚、中川圭太連續安打再得1分，之後西野真弘遭觸身、後藤駿太選到保送擠回1分，反倒以6比5領先。

8局下羅德岡大海敲安打後，荻野貴司再敲出三壘安打，帶有1分打點，形成6比6平手，進入延長賽。

陳冠宇在10局上登板投球，雖然一開始對吉田正尚投保送，但接下來三振中川圭太，再用2個飛球拿下出局數，沒失分；11局上陳冠宇續投，分別用三振、投手滾地球、二壘滾地球，演出3上3下，無失分。

12局下滿壘時馬丁（Leonys Martin）選到再見保送，終場羅德以7比6奪勝。

總計陳冠宇用30球投2局，沒被敲出安打，投1次保送，送出2次三振，無失分，進帳中繼成功，繼昨天投1局無失分，連2天登板都沒掉分，目前防禦率2.23。

這場比賽雙方都派出多名投手，歐力士先發K－鈴木主投5局，被敲6支安打，失5分，共動用8名投手；羅德先發則是柏辛格（Mike Bolsinger）投5局被敲7支安打，失2分，共動用9名投手，其中唐川侑己僅投0.1局失4分。（編輯：李明宗）1080801