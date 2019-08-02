聖荷西女網賽 梁恩碩女雙艱辛晉級四強

（中央社記者龍柏安台北2日電）台灣網壇「小鋼砲」梁恩碩今天與中國女將鄭賽賽聯手，在聖荷西女網賽女雙八強，以7比6（6）、0比6、10比8險勝澳洲的培瑞斯與英國女將華森的跨國組合、晉級四強。

梁恩碩轉戰職業後，重心一直擺在女單，這次聖荷西女網賽罕見地單、雙打都參賽，可惜在女單會外賽最後一輪，因右腳踝傷勢影響，首盤在2比5落後情況下，無奈宣布退賽。

所幸梁恩碩與鄭賽賽的女雙組合，倒是一路高奏凱歌，今天再歷經3盤大戰，順利拍落華森（Heather Watson）與培瑞斯（Ellen Perez）這組英澳聯軍，成功挺進四強。

今天首盤戰況呈現膠著，雙方一路緊咬，「梁鄭配」浪費了5比3「聽牌」優勢，遭對手扯平將比賽逼入搶7，「梁鄭配」在5比6落後下，一口氣連趕3分，有驚無險以8比6拿下。

不料，次盤「梁鄭配」攻守失序，開局就遭對手破發一路挨打，連丟6局以0比6讓出，盤數也被逼成1比1。

決勝盤超級搶10戰況依舊高潮迭起，「梁鄭配」兩度落後對手3分，在4比7落後下連拿4分超前，即便對手隨後再次追平比分，好在「梁鄭配」最後連搶2分順利關門，以10比8驚險收下勝利。

「梁鄭配」晉級四強後，接下來將遭遇女雙大會頭號種子、地主好手馬莉卡（Nicole Melichar）與捷克女將佩絲克（Kveta Peschke）的異國聯軍。（編輯：戴光育）1080802