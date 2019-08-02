U12國內最佳左投林丞宥進化 真正享受比賽

U12世界盃棒球賽，被評為目前國內少棒最佳左投的林丞宥（圖）再進化，中華隊投手教練唐安透露，預賽首戰與古巴隊交手，林丞宥中繼投1局沒被敲出安打、無失分，表現不錯，「經過那場比賽後，感覺他真正找到自信」。中央社記者謝靜雯攝 108年8月2日

（中央社記者謝靜雯台南2日電）U12世界盃棒球賽，被評為目前國內少棒最佳左投的林丞宥再進化，經過首戰對古巴好表現增自信，從畏懼到開始期待關鍵時刻登板，中華隊投手教練唐安稱讚：「他真正在享受比賽」。

林丞宥在國內各盃賽表現就算不錯，被各少棒球隊教練團評為是目前國內數一數二的左投手，唐安直誇：「他是天生好手」。

但唐安透露，雖然林丞宥不會有太多的表情，卻是偽裝，還是會害怕、緊張，直到中華隊預賽首戰與古巴隊交手，林丞宥中繼投1局沒被敲出安打、無失分，表現不錯，「經過那場比賽後，感覺他真正找到自信」。

中華隊昨天複賽首戰與韓國隊交手，5局韓國隊進攻，2人出局、壘上有人危機，林丞宥接手後援，三振抓到該局第3個出局數，沒有擴大失分危機，6局讓對手3上3下，順利替球隊守住勝利，總計投1.1局沒被敲出安打，投出3次三振，表現亮眼。

唐安透露，現在每場比賽林丞宥都會很期待的問教練團，可不可以上場投球，「現在他真正是在享受比賽」；唐安表示，林丞宥的球速雖然不快， 但是他的球不好打，這個年紀的投手投滑球，進到本壘通常會高起，「但他的球不會，能容易引誘打者」，未來性值得期待。（編輯：方沛清）1080802