U12江庭毅先發對委內瑞拉 尊重比賽全力搶勝

（中央社記者謝靜雯台南3日電）U12世界盃棒球賽中華隊複賽最後一戰將與委內瑞拉交手，勝敗無關晉級。中華隊將由江庭毅先發；總教練李國強表示，雖然確定晉級冠軍戰，但要尊重比賽，「全力搶勝」。

中華隊複賽連拿2勝，加上今天日本隊擊敗韓國隊，日本、中華隊提前確定晉級冠軍戰，韓國與古巴隊打季軍戰，中華隊今天與委內瑞拉比賽勝負已無關晉級。

中華隊今天由主戰捕手江庭毅擔任先發投手，江庭毅本來就是母隊的主力捕手兼投手，場上領導能力佳、頭腦聰明，此次中華隊捕手戰力相對較不整齊、倚重江庭毅，教練團原本設定若比賽過程中需要讓江庭毅登板投球，時間點會在最後一局。

李國強表示，現在投手的戰力比較好安排，今天比賽也算是測試，讓全叡先發蹲捕，「他也有很好的能力，只是經驗比較不足，今天比賽磨練，相信對他會很有幫助」，如果投球數精簡，傾向讓江庭毅吃完今天比賽局數。

今天比賽雖然已經無關晉級，但李國強表示，基於對比賽的尊重，還是要排出最好的先發陣容，今天下午日本、韓國比賽，教練團也有持續關注，「那是一場很精彩的比賽，兩邊球員都展現不服輸的精神，也不斷提醒球員要多學習」。（編輯：吳協昌）1080803