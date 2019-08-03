楊勇緯台北柔道公開賽鍍銅 奧運門票有信心

（中央社記者龍柏安台北3日電）賽前設定要拿金牌，最後僅獲銅牌，比賽結束後台灣男子柔道好手楊勇緯情緒喜憂參半，憂的是對自己表現不夠滿意，喜的是透過比賽找出不少缺失，也給了他未來再進化的方向。

2019台北亞洲柔道公開賽今天在台北體育館點燃戰火，男子60公斤好手楊勇緯在銅牌戰面對北韓選手，在先被對手拿下半勝的劣勢下，最後靠著得意技三角固逆轉戰局，順利摘下銅牌。

當楊勇緯使出三角固壓制對手時，現場觀眾爆出熱烈歡呼聲，賽後他坦言，他很喜歡在家裡比賽的感覺，不過他也承認：「相對壓力也比較大一點。」

楊勇緯透露，包括這次台北公開賽在內，他已和北韓對手交手3次，他全是贏家，不過他強調：「對方一直輸我，自然就會加倍研究我的動作。」因此賽前他壓根不敢輕敵，就算銅牌戰處於落後，他告訴自己，「還有時間，一定還有機會。」

這次參賽，賽前楊勇緯除鎖定奪金，也把這次比賽當成一個檢驗點，「希望能夠透過比賽，找出自己的問題後回去修正，準備8月底的世界柔道錦標賽，因為那是積分最高的比賽。」

目前全力衝刺奧運積分的楊勇緯坦言，透過這次比賽，發覺自己要加強的地方實在太多了，這也是這場比賽最大的收穫，不過他強調，對於2020東京奧運門票，「我非常有信心。」（編輯：吳協昌）1080803