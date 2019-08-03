王貞治福島培育棒球小將 談東奧台灣隊實力

第29屆世界兒童棒球夏令營友誼賽正在日本福島縣舉行，有來自台灣、日本、美國等14國小將交流。旅日棒球明星王貞治3日被中央社記者問到如何看待東京奧運台灣棒球隊實力。中央社記者楊明珠福島攝 108年8月3日

（中央社記者楊明珠福島3日專電）第29屆世界兒童棒球夏令營友誼賽正在日本福島縣舉行，有來自台灣、日本、美國等14國小將參與。旅日棒球明星王貞治特別鼓勵台灣小將，並暢談到明年東京奧運台灣棒球實力。

第29屆世界兒童棒球夏令營友誼賽8月1日在福島的吾妻綜合體育館行開幕式，有14國135人進行交流，參加資格是9至11歲的孩童，活動內容包括在吾妻綜合公園的棒球教室接受棒球指導、在十六沼運動公園舉行友誼賽等。

旅日球星、擔任世界少棒推廣基金會（WCBF）理事長的王貞治出席開幕式之外，昨天還當場觀看台灣小將的比賽，勉勵台灣小將並拍照合影。

代表台灣參加世界兒童棒球夏令營友誼賽的是今年謝國城盃全國少棒錦標賽獲得亞軍的台東縣豐田國小少棒隊。這次由總教練施秉杰率領15名學童參賽，學童們說看到「王貞治爺爺」很開心，因為王爺爺是全壘打王。

王貞治今天也到球場鼓勵許多國家的小將，他也接受國際媒體採訪，談到明年東京奧運棒球賽日本隊的最大對手應該是美國隊。

中央社記者問到，如何看待台灣的棒球實力時，王貞治說：「台灣選手的體格不錯，而且也很努力，我覺得應該要更有企圖心，有那種一定要贏的念頭會更好。台灣的選手心太溫和，既然要打，就要有一定要打敗對方的鬥志，如果有更強的贏戰的鬥志的話，我覺得很有機會的。」

談到棒球這項運動，王貞治說，打棒球是一件很有趣的事，不只是四肢發達就好，而是也要動腦思考，什麼樣的體格的人都能來打棒球，但要用腦。這方面目前似乎宣傳還沒能做得太充分，所以他才會想舉辦這樣的世界兒童棒球交流活動。

這次是世界兒童棒球夏令營友誼賽首度在福島舉辦，對於在2011年311大地震及福島第一核電廠核災後，福島蒙受負評一事，王貞治希望大家實際上來福島看看，會發現福島的食物很好吃，也很安全，希望大家多宣傳福島的現況，這樣的棒球交流活動，外國的兒童也來參與，足以證明福島是安全的。

他說，這項活動結束後，兒童們回到自己的國家，會跟家說福島的食品很好吃，他相信大家對於福島的觀念會改變，這是他的期待。

他表示，3、4年前就想在福島辦世界兒童棒球夏令營友誼賽，但福島縣政府畢竟需要做準備，要全力做好災後重建。他認為，辦兒童棒球夏令營友誼賽目的在於培育孩童，現在做應該是時候了。

今天中午福島氣溫攝氏35度，王貞治在豔陽下接受外國媒體採訪。

被中央社記者問到認為2020年東京奧運的籌備情況以及抗暑的對策時，他答說，日本人很習慣這種熱，海外來的人可能不是這樣。不過，運動原本就是在戶外進行的，相信選手來到日本之前，就已會做好抗暑的準備。東京奧運組織委員會也會做好準備，希望做到不造成運動員困擾的程度。

1964年東京首度舉辦奧運，被問到對於當年東奧的回憶時，王貞治表示，當年觀賞了奧運的開閉幕、女子排球賽、男子100公尺短跑，覺得真的很厲害。尤其當年他才24歲，經驗很淺的時候，看到世界頂尖運動員齊聚的這場奧運，腦海裡留下強烈的印象，他覺得自己真的很幸運。

福島縣營的吾妻球場是2020年東京奧運女壘開幕賽、棒球開幕賽的場地，已投入13億日圓（約新台幣3億8000萬元）進行整修。（編輯：高照芬）1080803

第29屆世界兒童棒球夏令營友誼賽8月1日在福島的吾妻綜合體育館行開幕式，有14國135人進行交流，參加資格是9至11歲的孩童，活動內容包括在棒球教室接受指導、在十六沼運動公園舉行友誼賽等。中央社記者楊明珠福島攝 108年8月3日

代表台灣參加世界兒童棒球夏令營友誼賽的是在今年謝國城盃全國少棒錦標賽獲得亞軍的台東縣豐田國小少棒隊。這次由總教練施秉杰率領15名學童參賽，旅日球星、「全壘打王」與台灣小將合照。（豐田國小提供）中央社記者楊明珠福島傳真 108年8月3日

第29屆世界兒童棒球夏令營友誼賽首度在日本福島縣舉行，有來自台灣、日本等14國135名學童參與。中央社記者楊明珠福島攝 108年8月3日