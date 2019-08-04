王維中後援1局挨轟 陳偉殷後援飆速151公里

（中央社記者謝靜雯台北4日電）旅美運動家隊投手王維中今天與紅雀隊比賽後援1局挨轟，投出2次三振、無關勝敗；馬林魚隊投手陳偉殷今天與光芒隊比賽，後援投0.2局無失分，最快球速151公里。

運動家隊今天與紅雀隊交手，運動家隊比賽前半段積極搶分，首局靠著2安、2保送攻下2分，2局再靠著保送、二壘打、高飛犧牲打、捕逸，再添2分並取得4比0領先，5局再起攻勢，靠著單局3支安打，多拿1分。

紅雀隊前5局沒能拿下分數，6、7局各拿1分，7局下半運動家隊平德（Chad Pinder）3分砲，替球隊拉開領先差距。

王維中9局紅雀隊進攻時接手後援，面對首名打者湯瑪斯（Lane Thomas）就被敲出陽春砲，但及時回穩，連飆2次三振，再讓打者打成滾地球出局，替球隊守住勝利，運動家隊終場以8比3拿勝。

王維中今天總計用15球投1局，被敲1發全壘打，投出2次三振，失掉1分責失分，賽後防禦率2.88。

馬林魚隊今天與光芒隊交手，兩隊前半段攻勢往來，7局打完6比6平手，光芒隊8局下半靠著阿達梅斯（Willy Adames）陽春砲、接連安打、保送，單局攻下2分、超前比數。

陳偉殷8局下半，光芒隊8比6超前，1人出局、得點圈有人時登板後援，先三振抓出局數，接著被敲出安打，但守備幫忙，壘上跑者被觸殺在本壘，化解再掉分危機。

陳偉殷今天總計投13球投0.2局，被敲1支安打，投出1次三振、無失分，最快球速151公里，賽後防禦率6.95。馬林魚隊終場以6比8吞敗，陳偉殷無關勝敗。1080704