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羽球世錦賽 王齊麟拚男雙成績再突破

最新更新：2019/08/06 16:32

（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣羽球好手王齊麟去年與陳宏麟聯手拿下世錦賽銅牌，今年搭檔換成李洋，王齊麟今天表示，希望可以追平去年成績，若能擊敗世界第一印尼男雙組合，預估成績有機會再突破。

2019年世界羽球錦標賽19日至25日將在瑞士登場，王齊麟與李洋首輪輪空，32強賽將出戰香港組合張德正與楊銘諾、台灣組合林上凱與曾敏豪之間的勝方。

不過，「麟洋配」16強賽很可能強碰目前世界第一的印尼男雙組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）與蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）。

王齊麟去年與學長陳宏麟在世錦賽摘下銅牌，為台灣男雙最佳紀錄，今年改與國中同學李洋聯手，王齊麟期許自己能把握每一場比賽，希望可以追平去年的成績，而站在一旁的李洋則說，不會有壓力。

儘管王齊麟、李洋兩人今年初才搭檔，但因年紀相仿又好溝通，兩人所建立的合作默契，已超乎李洋當初預期。

面對世界第一的男雙組合，雙方2次交手，「麟洋配」都以直落二吞敗，暫居下風，但王齊麟希望，能重新調整心態，並要自己「擺低姿態，以衝擊方式去和他們對戰」。

王齊麟認為，若能打敗世界第一的男雙組合，將有機會突破去年成績。

王齊麟先前在美國羽球公開賽男雙決賽，拚戰至第3局因腰部不適退賽，拿下亞軍，他透露，目前已恢復7、8成，但仍須持續治療、避免再次受傷。（編輯：張芷瑄）1080806

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