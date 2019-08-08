前洋基教頭吉拉迪 接任12強美國隊總教練

（中央社記者楊啟芳台北8日綜合報導）美國棒球協會今天宣布，由吉拉迪（Joe Girardi）接任年底世界12強賽美國隊總教練。吉拉迪表示，非常榮幸能以總教練身分披上國家隊球衣，期待拿下金牌並進軍東京奧運。

吉拉迪回憶起1984年時，還是19歲的他在競爭洛杉磯奧運國手資格時，敗給了捕手蘇爾霍夫（B.J. Surhoff），不過吉拉迪說：「我很失望沒有入選，但可以理解，這是聰明的選擇。」隔年吉拉迪入選洲際盃國手，1986年就展開職業生涯。

吉拉迪提到：「能夠成為12強美國隊總教練真的很榮幸，也很幸運能繼1985年以球員身分之後，再以教練身分穿上這件特別的球衣，我期待能帶領美國隊拿下12強金牌，並進軍2020東京奧運。」

美國棒協主席塞勒（Paul Seiler）表示，很高興吉拉迪擔任12強總教練，「我們一開始的目標就是確認合適的人選來領導美國隊，讓我們能進入2020東京奧運」。他指出，因為吉拉迪令人印象深刻的大聯盟執教經歷，以及打過國家隊的經驗，是總教練這個位置的最佳選擇。

吉拉迪曾擔任11個球季的大聯盟總教練，2006年在馬林魚隊，2008至2017年則在洋基隊，擔任過王建民的總教練。吉拉迪曾於2009年帶領洋基拿下世界大賽冠軍，在洋基執教10年拿下910勝710敗，勝率5成62。

12強美國與墨西哥、荷蘭及多明尼加分在A組，將於11月2日在墨西哥進行A組預賽，洪一中領軍的中華隊則分在B組，若取得預賽分組前2名晉級複賽，中華隊就有機會和美國隊對戰。12強會產生亞太區、美洲區各1席2020東京奧運門票。（編輯：張雅淨）1080808