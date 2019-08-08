旅日投手張奕生涯初先發奪勝 首勝球想送爸爸

（中央社記者楊啟芳台北8日綜合報導）歐力士旅日投手張奕今天一軍初先發，投6局僅失1分，歐力士以5比2橫掃火腿，張奕也奪下生涯首勝，他哽咽說：「今天是台灣父親節，想把首勝球送給爸爸。」

陽岱鋼的表弟張奕為2016年育成選秀歐力士第一指名，本來是擔任外野手，不過去年6月棄打從投，轉任投手。

張奕在今年5月1日、令和元年首日才剛從育成選手轉支配下，當月15日就首度升上一軍，今天之前在一軍出賽2場都是後援，防禦率10.80。張奕曾表示，「上次一軍登板並沒有發揮該有的表現很懊悔，希望這次可以投出水準。」

今天張奕再度升上一軍，迎來一軍初先發的機會，對上日本火腿隊。前4局張奕表現完美，都演出3上3下，接連對大田泰示、渡邊諒、石井一成、宇佐見真吾等人送出三振，最快球速來到152公里。

張奕在第5局才被近藤健介敲出首支安打，第6局被清宮幸太郎敲陽春砲，不過之後沒有再掉分。總計張奕用95球投6局，僅被敲2支安打，包含1發全壘打，失1分，沒有投出保送，送6次三振。

歐力士打線部分，第1局羅梅洛（Stefen Romero）敲1打點安打後，第4局羅梅洛、莫雅（Steven Moya）接連轟出陽春砲，再攻下2分。7局下火腿在二、三壘有人時，石井一成敲出安打，帶有1分打點，火腿僅剩1分落後。

不過9局上歐力士再攻下2分，終場就以5比2擊退火腿，歐力士在這3場系列賽橫掃火腿；張奕也奪下一軍生涯首勝，成為日職史上首名育成出身且棄打從投奪下勝投的選手。

張奕退場後表示，「對自己的表現非常驚訝，因是職棒初先發，所以有點緊張，但相信目前為止在二軍的表現，投出自己的水準，我覺得今天很享受在投球」。

賽後張奕也登上英雄訪問，他哽咽說：「想把首勝球獻給父親、天上的爺爺，因今天是台灣的父親節。」被問到火腿隊是之前表哥陽岱鋼效力過的球隊，首勝就是從火腿手中拿下，張奕則說：「我是因為表哥的關係來到日本，覺得很慶幸。」（編輯：張芷瑄）1080808