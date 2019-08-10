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小馬聯盟世界少棒奪冠 小將返鄉英雄式遊街

最新更新：2019/08/10 17:16
2019年小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽冠軍，日前由台東縣聯隊為主的中華少棒隊成功奪得，這群小英雄返抵台東後，10日在縣府安排下展開車隊掃街，與鄉親分享榮耀喜悅。中央社記者盧太城台東攝　108年8月10日
2019年小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽冠軍，日前由台東縣聯隊為主的中華少棒隊成功奪得，這群小英雄返抵台東後，10日在縣府安排下展開車隊掃街，與鄉親分享榮耀喜悅。中央社記者盧太城台東攝　108年8月10日

（中央社記者盧太城台東縣10日電）以台東縣少棒聯隊組成的中華少棒隊，過關斬將以8連勝拿下「小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽」冠軍，台東縣政府今天安排小英雄坐吉普車遊街，接受民眾恭賀。

台東縣卑南國小少棒隊在國內選拔賽取得台灣代表權後，除自身7名選手，還徵召台東縣內豐田國小4名及三民國小、新生國小、桃源國小各1名少棒選手聯合組成中華隊。

台東縣政府指出，中華隊先於7月初在日本宮崎縣參加亞太區選拔賽，以4連勝佳績取得亞太區代表權，接著參加在美國德州拉雷多所舉行世界少棒錦標賽衛冕世界冠軍，同樣以4連勝拿下總冠軍。

台東縣政府表示，小英雄不僅代表台灣衛冕冠軍，也是台東縣少棒隊自2012年代表台灣取得世界冠軍後，相隔7年再度組隊代表台灣獲得世界冠軍的殊榮，更是台東縣長饒慶鈴任內第一座世界冠軍，意義非凡。

台東縣政府上午特別安排少棒小將自卑南國小出發，前往市區遊街，接受民眾恭賀；沿路鞭炮聲不絕於耳，大家與有榮焉。

小將們接著進入台東縣政府接受饒慶鈴及台東縣議會議長吳秀華、副議長林琮翰及多名議員、台東縣體育會理事長陳銘風、台東市長張國洲、台東縣府教育處長林政宏及多名校長歡迎榮歸。

饒慶鈴頒發紅榜給所有隊職員，領隊曾英哲獻上優勝錦旗、總教練陳玉船則贈送全體隊職員簽名球給饒慶鈴。

投手黃義傑說，包括初賽及決賽8場賽事，最艱困的就是總冠軍賽對上墨西哥隊，對方的打擊很強，他決定「乾脆就讓他們打」，然後叫隊友加強守備，「讓他們回不到本壘」，最後終於10:4獲勝，拿下世界冠軍。

饒慶鈴表示，「重振台東棒球鄉美名」是她任內重要的教育政策之一，這次小馬世界冠軍不僅是台東縣少棒隊整體實力的展現，更是基層教練在基層默默耕耘的成果。

她說，縣政府會繼續向中央爭取改善第一、第二棒球場的相關設施，希望能夠提供選手最好的訓練及比賽場地，也會關心球員未來出路與生活保障。（編輯：戴光育）1080810

以台東縣聯隊為主的中華少棒隊日前成功拿下「2019年小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽」冠軍，小英雄們榮耀返台後，10日搭乘吉普車掃街，接受民眾祝賀。中央社記者盧太城台東攝　108年8月10日
以台東縣聯隊為主的中華少棒隊日前成功拿下「2019年小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽」冠軍，小英雄們榮耀返台後，10日搭乘吉普車掃街，接受民眾祝賀。中央社記者盧太城台東攝　108年8月10日
以台東縣聯隊為主的中華少棒隊勇奪2019年小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽冠軍，10日接受縣府安排，搭乘車隊展開掃街行程，接受民眾歡呼喝采。中央社記者盧太城台東攝　108年8月10日
以台東縣聯隊為主的中華少棒隊勇奪2019年小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽冠軍，10日接受縣府安排，搭乘車隊展開掃街行程，接受民眾歡呼喝采。中央社記者盧太城台東攝　108年8月10日
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