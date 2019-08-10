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張志豪衝出頭 連三季至少廿轟本土第一人

最新更新：2019/08/10 21:51
中華職棒中信兄弟隊野手張志豪（中）10日對戰富邦悍將隊時，敲出本季第20轟，這也是他連3季敲出至少20轟，為本土第一人。中央社記者張新偉攝　108年8月10日
中華職棒中信兄弟隊野手張志豪（中）10日對戰富邦悍將隊時，敲出本季第20轟，這也是他連3季敲出至少20轟，為本土第一人。中央社記者張新偉攝　108年8月10日

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中信兄弟隊野手張志豪日前喜迎第3個小孩出世，今天與富邦悍將隊比賽手感旺，本季第20轟出爐，連3季敲出至少20轟為本土第1人，從眾重砲好手中衝出頭，直言重量訓練是關鍵。

張志豪2010年加入中職，前4個球季單季最多轟為3轟，近年長出全壘打，2014年單季敲出10轟，接下來每年全壘打數保持雙位數，2017年單季敲出24轟，去年單季敲出22轟，成為中信兄弟隊史首名本土全壘打王。

中信兄弟隊今天與富邦悍將隊交手，張志豪8局從陳明軒手中敲出陽春砲，為個人本季第20轟，連3個球季單季至少敲出20轟，為中職本土球員第1人，也是繼前時報鷹隊洋砲喬治後，第2名連3季至少敲出20轟的球員。

中職近年打優於投，強打好手不少，張志豪表示，可以成為連3季單季至少20轟本土球員第一人很開心，可以從這麼多重砲好手中衝出來，也可以給年輕球員當例子，「讓他們知道身材瘦小的球員，還是有辦法展現長打火力」。

張志豪將近年長打火力突出歸功於重量訓練，他指出，只要有心，在重量訓練下功夫一定可以有所收穫，他也點出今年自己的課題是選球，「做好選球、確實擊球，長打自然能發揮」。

至於會不會想要挑戰全壘打王二連霸，張志豪笑說，「不會，要拚全壘打王太累了」， 但他透露有給自己設下別的目標，不忘賣關子，「等球季結束之後，不管有沒有達成都會跟大家說」。（編輯：戴光育）1080810

中職中信兄弟隊10日在天母棒球場與富邦悍將隊交手，投打都有好表現，陣中張志豪（前右）開轟，助隊拿勝，為「恰恰」彭政閔天母告別系列戰搶下好彩頭。中央社記者張新偉攝　108年8月10日
中職中信兄弟隊10日在天母棒球場與富邦悍將隊交手，投打都有好表現，陣中張志豪（前右）開轟，助隊拿勝，為「恰恰」彭政閔天母告別系列戰搶下好彩頭。中央社記者張新偉攝　108年8月10日
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