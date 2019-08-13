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LPGA女將魏聖美出嫁 牽手NBA傳奇球星之子

最新更新：2019/08/13 12:48

（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）韓裔美籍職業高球女將魏聖美已在加州比佛利山（Beverly Hills）完婚，對象是前洛杉磯湖人傳奇球星威斯特（Jerry West）的兒子裘尼．威斯特（Jonnie West）。

「紐約郵報」（New York Post）報導指出，29歲的魏聖美（Michelle Wie）與30歲、NBA金州勇士營運總監裘尼交往多年，10日步上紅毯結為夫妻。

倆人婚禮星光閃閃，包括LPGA球員姜孝林（Danielle Kang）等人都出席觀禮，姜孝林更在照片分享平台Instagram上發文，祝福小倆口幸福，寫道：「恭喜威斯特夫婦這對璧人，這真是如童話故事般的婚禮，祝福魏聖美和裘尼能相愛並幸福一輩子。」

與魏聖美長期合作的教練李德貝特（David Leadbetter）告訴美國高爾夫頻道（Golf Channel）說：「她非常開心，看起來容光煥發。」

「這是她人生全新的篇章…我從魏聖美13歲時就認識她，陪了她人生一大半，看到她結婚，實在讓我很激動。她會是很棒的妻子，有朝一日肯定也會是很好的母親。」

觀禮的除了新郎的父親，NBA傳奇球星威斯特（Jerry West），也包括勇士球星柯瑞（Stephen Curry），以及LPGA球員柯達（Jessica Korda）、亞力克斯（Marina Alex）、艾莉森．李（Alison Lee）、葳兒許（Alison Walshe）等。

裘尼今年3月在舊金山向魏聖美求婚，女方事後在Instagram上發了一系列照片宣布這個好消息，其中一張是裘尼在魏聖美面前單膝下跪，另一張則是小倆口在鏡頭前微笑的模樣。

曾5次在LPGA拿下冠軍的魏聖美，曾多次發文秀出她和裘尼觀賞勇士比賽，和他們沈浸在勇士成功闖進NBA總冠軍賽喜悅的照片。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080813

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