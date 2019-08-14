陽岱鋼替補敲2打點安打 張奕15日先發戰西武

（中央社記者楊啟芳台北14日綜合報導）日本職棒讀賣巨人今天對廣島鯉魚的比賽，陽岱鋼沒有先發，不過第9局敲出2打點二壘安打，終場巨人以7比1奪勝；另外，歐力士的張奕將在明天擔任先發投手，對戰西武。

巨人今天打線串連，4局上，阿部慎之助、葛瑞羅（Alex Guerrero）敲安打後，小林誠司補上安打，帶有1分打點；7局上，坂本勇人先敲1打點二壘安打，岡本和真敲出安打，再攻下1分。

8局上，巨人再得1分；9局上，更是攻下大局，坂本勇人獲保送後，岡本和真敲二壘安打，山本泰寬也獲保送，形成滿壘，接著增田大輝敲出安打，送回1分，第8局上場代守的陽岱鋼敲中間方向二壘安打，帶有2分打點。

廣島則是僅在4局下靠著鈴木誠也敲二壘安打後，松山龍平補上安打，攻下唯一1分，終場巨人以7比1擊退廣島。總計陽岱鋼1打數敲1支安打，包辦2分打點，目前打擊率2成93。

另外，陽岱鋼的表弟張奕，明天將擔任歐力士先發投手，對戰西武獅的先發本田圭佑。張奕上一場對火腿一軍初先發，用95球投6局，僅被敲2支安打，包含1發全壘打，失1分，送出6次三振，拿下生涯首勝，成為日職史上首名育成野手出身且棄打從投而奪下勝投的選手，賽後登上英雄訪問。（編輯：戴光育）1080814