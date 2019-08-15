接受日媒訪問 12強總教練洪一中：會全力求勝

（中央社記者楊啟芳桃園15日電）日本武士隊監督稻葉篤紀今天為了情蒐到桃園棒球場，也吸引日本媒體來台灣，賽前12強中華隊總教練洪一中接受日媒TBS訪問，他表示，日本實力在台灣之上，但會全力求勝。

跟著日本隊監督稻葉篤紀，TBS電視台也派團隊到台灣，於今天賽前訪問12強中華隊總教練洪一中，還有桃猿球員王溢正、林泓育等人。日媒問到中華隊哪一點比較強，洪一中回應，「比較強不敢當，但投手是較困難的部分，投手占勝負很大比重，相較打擊就沒這麼困難」。

至於有可能入選12強名單的人選，洪一中表示，投手部分還沒有辦法確定，但打擊部分確實心目中有考慮人選，像是林泓育、陳俊秀，以及在日職的王柏融，洪一中說：「前陣子我也有詢問過柏融的意願，不過還是要尊重火腿球團。」

日媒也提問，台灣對上日本有沒有把握奪勝，洪一中指出，「沒有一定把握，日本是傳統強隊，實力在台灣之上，本來就不好打，但棒球沒有絕對，也是很難捉摸的運動，我們會全力求勝。」提到12強的目標，洪一中說：「最終目標還是打進奧運。」

洪一中也對日媒表示，日本投手實力很強，打擊則是1到9棒都要注意，畢竟是從12支隊伍中挑選出來的選手；洪一中提到，台灣除了打擊力量不會輸日本之外，其他方面像是平均腳程、投手球速與控球，都比較好。（編輯：張芷瑄）1080815