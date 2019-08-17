稻葉篤紀會郭泰源 點名桃猿1投手1野手印象深刻

世界12強棒球賽日本隊總教練稻葉篤紀（左2）訪台，17日到新莊看中職富邦悍將賽事，悍將隊顧問郭泰源（右）、領隊蔡承儒（右2）及副領隊陳金鋒（左）代表迎接，並送上禮物。中央社記者謝靜雯攝 108年8月17日

（中央社記者謝靜雯新北17日電）世界12強棒球賽日本隊總教練稻葉篤紀訪台，看完2場中職賽事，點名對Lamigo桃猿隊打者林立、投手陳禹勳印象深刻，對於12強賽預賽主場地洲際棒球場，則特別留心照明。

備戰世界12強棒球賽，日本隊總教練稻葉篤紀訪台，前2天到桃園棒球場看2場中職賽事，昨天也抽空特別下台中，到預賽主場地洲際棒球場了解場地狀況，今天則到新莊棒球場看富邦悍將與統一獅隊比賽。

稻葉篤紀與悍將隊顧問郭泰源在日職打球期間雖有重疊，但2人分屬不同聯盟，沒有太多交集，郭泰源說知道稻葉篤紀是很好的打者；2007年亞洲棒球錦標賽，中華隊總教練為郭泰源，悍將隊副領隊陳金鋒也在代表隊中，陳金鋒表示，有印象那年稻葉篤紀也有代表日本參賽。

稻葉篤紀今天到新莊棒球場看球，郭泰源、陳金鋒及悍將隊領隊蔡承儒代表迎接，並送上禮物，郭泰源也用日文與稻葉篤紀聊天。

稻葉篤紀說，在到台灣之前對中職印象是「打高投低」，實際觀察後發現中職打者中線攻擊不錯，打帶跑、短打戰術執行能力也很突出；稻葉篤紀對林立的滿貫砲印象深刻，誇讚他攻擊廣角、對內角球掌握度高。

至於投手，稻葉篤紀點名桃猿隊終結者陳禹勳，球的尾勁佳、滑球與指叉球出色，如果有機會對戰，「希望不要讓他有出場的機會」，是需要特別注意的球員。

稻葉篤紀到洲際棒球場了解場地狀況，提到過去當選手時也曾在洲際棒球場出賽、守外野，特別注意球場照明，在打者擊到球的瞬間，有時發生看不到球的狀況，也需特別留意草皮與紅土的交界。（編輯：張芷瑄）1080817