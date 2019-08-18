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鄭凱文接棒轉運手 官大元大膽預測單季15勝

最新更新：2019/08/18 19:22

（中央社記者謝靜雯桃園18日電）中職中信兄弟隊後援投手鄭凱文成為球隊新一代「轉運手」，前任轉運手官大元大膽預測鄭凱文有機會單季拿下15勝，以後援投手身分拿下年度勝投王不是不可能。

兄弟隊後援投手鄭凱文昨天與Lamigo桃猿隊交手，後援1.1局無失分，拿下個人本季第9勝、後援出賽4連勝，有機會繼2012年隊友官大元後，再度出現後援投手單季拿下至少10勝的紀錄。

官大元回憶2012年出賽，當時角色是長中繼，通常在本土先發投手出狀況時上場，投球局數長、幾乎都在4、5局左右就會登板，像鄭凱文這樣投1局就拿勝投的狀況，其實很難得。

官大元分析，鄭凱文本季勝投數會這麼多，除了調整狀況佳外，本季設定鄭凱文上場時機是落後分數少、或者平手時登板，只要能守下場面，就有較多拿下勝投機會。

鄭凱文本季狀況佳，打線也很捧場，兄弟隊本季比賽後半段得分效率高，尤其第7、8局特別會得分，目前為止本季第7局總計攻下62分、第8局則拿下70分，為正規9局得分數最多的兩局，也剛好多是鄭凱文設定登板的時機。

鄭凱文本季拿下9勝，6勝都是Lamigo桃猿隊貢獻，兄弟今天繼續在桃園棒球場與桃猿隊交手，扣除今天比賽，接下來還有30場例行賽、與桃猿隊對戰則還有10場，官大元大膽預測鄭凱文有機會拿下單季15勝。（編輯：管中維）1080818

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