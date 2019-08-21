山川穗高雙響砲轟垮火腿 王柏融遭觸身跑回1分

（中央社記者楊啟芳台北21日綜合報導）日本火腿鬥士今天對西武獅的比賽，西武攻勢猛烈，其中山川穗高演出單場雙響砲，以11比6奪勝，火腿吞2連敗；王柏融則是3打數無安打，第5局遭觸身球跑回1分。

西武1局下就靠著秋山翔吾、森友哉敲安打，先馳得點。雖然2局上火腿的清宮幸太郎敲陽春全壘打，一度形成平手；不過下個半局山川穗高敲陽春砲後，金子侑司再轟出2分砲，之後秋山翔吾、源田壯亮安打再得1分，西武取得5比1領先。

5局上火腿展開攻勢，王柏融遭觸身球上壘後，橫尾俊建敲安打，石井一成再敲出二壘安打，帶有1分打點，接著西川遙輝獲保送，大田泰示再敲2分打點安打，追到4比5僅剩1分落後。

不過5局下山川穗高轟出2分砲，西武再度拉開差距，山川穗高演出單場雙響砲後，本季全壘打數已來到37支，仍是洋聯第一名。

7局上火腿的清水優心敲陽春砲，8局上靠著近藤健介敲三壘安打再得1分。不過7局下西武也攻下4分大局，終場西武以11比6奪勝，火腿吞下2連敗，只領先洋聯墊底歐力士0.5場勝差。

王柏融今天先發打第6棒，擔任指定打擊，3打數沒有敲出安打，遭到1次觸身球、跑回1分，目前打擊率2成75。

讀賣巨人對中日龍的比賽，陽岱鋼沒有先發，第8局上場代打，吞下三振，目前打擊率2成89。巨人靠著先發投手菅野智之主投7局，僅失1分好投，以及阿部慎之助、葛瑞羅（Alex Guerrero）開轟，以5比2奪勝。（編輯：方沛清）1080821