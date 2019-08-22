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張奕先發4.2局失3分吞敗 王柏融打擊熄火

最新更新：2019/08/22 20:42

（中央社記者楊啟芳台北22日電）歐力士今天對軟銀的比賽，張奕先發4.2局被敲4支安打，失3分，終場歐力士以1比5不敵軟銀，張奕吞下首敗；火腿隊的王柏融則是4打數沒有安打，不過火腿以5比3勝西武。

張奕今天擔任歐力士先發投手，是在一軍第3場先發，首局分別用中外野飛球、一壘滾地球、左外野飛球，演出3上3下；第2局送出2次三振後，被松田宣浩敲安打，不過順利解決下一棒，沒有失分。

張奕在第3局投出2次保送，不過沒有失分；第4局2出局後，再被松田宣浩敲安打，但也沒有失分。張奕在第5局2出局後出現狀況，連投2次保送後，再接連被內川聖一、賈西亞爾（Yurisbel Gracial）敲二壘安打，掉3分，隨後退場休息。

總計張奕用83球投4.2局，被敲4支安打，投2次三振、4次保送，失3分。歐力士打線僅在1局上得1分；7局下軟銀的柳田悠岐敲陽春砲，8局下再攻下1分，終場軟銀以5比1擊退歐力士，張奕吞下生涯首敗，目前2勝1敗，防禦率5.19。

日本火腿對西武獅的比賽，王柏融先發打第6棒，擔任左外野手，4打數沒有敲出安打，吞下1次三振，打擊率降至2成71。不過火腿的渡邊諒、清宮幸太郎各轟出一發2分砲，9局上再添1分，終場火腿以5比3險勝，中止2連敗，系列戰避免被西武橫掃。（編輯：張芷瑄）1080822

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