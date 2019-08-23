U18戰美試水溫 李灝宇扛4棒林昱珉先投

U18世界盃青棒賽中華隊預賽與日本、美國、巴拿馬、南非、西班牙同組，中華隊總教練周宗志23日表示，從目前情蒐資料評估，日本隊投優於打，美國隊實力堅強，投打平均，投手、長打能力都不能小覷。中央社記者謝靜雯攝 108年8月23日

（中央社記者謝靜雯台中23日電）U18世界盃青棒賽中華培訓隊明天起將與美國代表隊打4場交流賽試水溫，美國隊挑戰5連霸來勢洶洶，中華隊排出先發野手陣容，李灝宇暫扛4棒，投手採車輪戰、暫定林昱珉先投。

U18世界盃青棒賽中華培訓隊最後備戰衝刺，明天起將與U18世界盃美國代表隊打4場交流賽，美國隊預賽與中華隊同組，今年將挑戰U18世界盃5連霸，陣中有許多好手被點名是美職明年選秀熱門大物，是難纏的對手。

中華隊預賽與日本、美國、巴拿馬、南非、西班牙同組，首戰巴拿馬需要全力搶勝，確保晉級超級循環賽（複賽）的機會，中華隊總教練周宗志表示，目前情蒐資料評估，日本隊投優於打，美國隊實力堅強，投打平均，投手、長打能力都不能小覷。

美國隊赴韓國打正式賽前先到台灣打交流賽調時差，這4場比賽也是中華隊最後測試，周宗志表示，野手群已有一個大致的雛形，中心棒次3棒（游擊手）鄭宗哲、4棒（二壘手）「怪力男」李灝宇，5棒的人選比較彈性，視對方投手是左投還是右投而定，林辰勳（捕手）、林子豪（三壘手）都是人選。

這4場與美國隊交流賽，中華隊暫定以正式賽先發野手陣容應戰，但棒次還有調整空間，要看球員對於更高強度的投手，直球、變化球的攻擊能力如何，至於投手暫定採用投手車輪戰，讓投手群都上場踩一下投手丘，適應高層級打者的對戰強度。

中華培訓隊明天首場與美國隊比賽將於下午1時於台體大棒球場舉行，暫定由林昱珉先投，周宗志表示，林昱珉在投手群中狀況調整較佳，也是正式賽的先發投手人選，已經慢慢回到狀況最佳時的水準；U18世界盃青賽將於8月30日於韓國釜山開打。（編輯：張芷瑄）1080823