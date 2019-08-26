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最終輪大爆桿 徐薇淩加拿大女子高球賽並列25

最新更新：2019/08/26 12:08

（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣旅美高球好手徐薇淩，今天在2019加拿大女子高球公開賽最終輪，打出4回合最高的75桿，並拖累排名，最終以低於標準10桿的278桿，並列25名做收。

2019加拿大女子高球公開賽，今天進行最後一輪競桿，來自南韓的高真榮，在最後一天狂補8鳥，且沒有任何柏忌，繳出單日並列全場最低的64桿，4回合總計以低於標準26桿的262桿，拿下本季第4座冠軍。

徐薇淩在加拿大公開賽前3輪表現搶眼，不僅連續3天都繳出低於標準桿的成績，排名也一度搶上第4，沒想到最後一輪卻意外栽了跟頭。

今天徐薇淩全場雖打下3鳥，但也吞下4個柏忌與1個雙柏忌，繳出高於標準3桿的75桿，排名也像坐雲霄飛車般從第4下探至並列25。

徐薇淩在標準桿4桿的第4洞遭遇重擊，她共用了6桿才脫身，接下來又在第5洞苦吞柏忌，開賽就打得不順的她，全場共計5次打進沙坑。

而前3天推桿手感超優的徐薇淩，在最後一天突然急凍，今天共計用了33推，也是4天下來推桿數最多的一次，這是造成她桿數攀升的主因之一。（編輯：張雅淨）1080826

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