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全力備戰台北羽賽 周天成邀安心亞看球

最新更新：2019/08/28 17:46
台灣羽球一哥周天成（左）將參加9月3日開打的中華台北羽球公開賽，他與藝人安心亞（右）28日一同出席「108年度國民體育日」啟動記者會，周天成也當場邀請安心亞前往看球。中央社記者黃巧雯攝 108年8月28日
台灣羽球一哥周天成（左）將參加9月3日開打的中華台北羽球公開賽，他與藝人安心亞（右）28日一同出席「108年度國民體育日」啟動記者會，周天成也當場邀請安心亞前往看球。中央社記者黃巧雯攝 108年8月28日

（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣羽球一哥周天成將參加9月3日開打的中華台北羽球公開賽，率台將捍衛主場，他今天在活動記者會時說，將盡力調整好身體狀況，更現場邀藝人安心亞看球，而安心亞也大方允諾。

周天成上週在瑞士巴塞爾舉行的世界羽球錦標賽，不敵泰國選手王高倫（Kantaphon Wangcharoen），8強止步，今天出席「108年度國民體育日」啟動記者會受訪時表示，比賽當下自己有點急躁，戰術較單一、未能調動對手，變得很難從對手的手中得分。

周天成坦言，這次世錦賽太想要證明自己，反而有些壓力，除了希望能記取教訓外，也期許未來能掌握好自己的心態、情緒。

BWF世界羽球巡迴賽超級300系列、總獎金50萬美元（約新台幣1584萬元）的中華台北羽球公開賽，9月3日至8日將在小巨蛋開戰，今年由周天成領軍，首戰將迎戰泰國選手蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon）。

周天成表示，將盡力調整好身體狀況，全力備戰，但面對眾多賽事，他強調，健康還是擺第一，有健康身體才能備戰每個比賽，否則很難追上他人。

周天成也邀請國民體育日活動搭檔安心亞到現場看球，感受比賽氣氛，安心亞聽聞後也立刻說：「好，我去。」（編輯：張芷瑄）1080828

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