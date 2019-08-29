林穎欣射擊世界盃鍍銅 收下奧運門票

（中央社記者黃巧雯台北29日電）射擊再傳捷報，台灣射擊女將林穎欣今天在世界盃射擊賽巴西里約站女子10公尺空氣步槍項目，以229.9分摘下銅牌，收下2020東京奧運門票。

這也是繼田家榛、吳佳穎先後在射擊女子25公尺空氣手槍及女子10公尺空氣手槍取得明年奧運參賽資格後，射擊女將所搶下的第3張入場券。

林穎欣曾在2018世界盃慕尼黑站女子10公尺空氣步槍摘金，並在同年亞運與呂紹全在10公尺空氣步槍項目，合力射下混合團體賽金牌；今年在拿坡里世大運除了在個人賽鍍銅外，還在10公尺空氣步槍女子團體賽摘銀。

林穎欣今天在世界盃射擊賽巴西里約站，以第6名628.9分之姿挺進決賽，最後決賽再以229.9分，一舉奪下銅牌。

印度女將瓦菈里凡（Elavenil Valarivan）、英國女將麥金托什（Seonaid McIntosh）各以251.7分、250.6分，拿下金牌、銀牌。

今年共有4場世界盃巡迴賽，任一站每項前2名，都能取得奧運資格，若已取得門票的選手單站排在前2名，門票則往後順延。

由於印度在該項目已獲得2張滿額門票，因此該張奧運門票由林穎欣遞補收下。（編輯：張雅淨）1080829