桃猿賽後演唱會 ØZI笑稱與李宗盛同場有壓力

中職Lamigo桃猿隊1日在桃園棒球場舉辦「阿迷趴」主題日，賽後演唱會請來音樂教父李宗盛開唱，一連演唱多首經典歌曲，現場球迷聽得如癡如醉。中央社記者張新偉攝 108年9月1日

（中央社記者楊啟芳桃園1日電）Lamigo桃猿今天在桃園棒球場舉辦「阿迷趴」主題日，賽後演唱會邀請金曲最佳新人ØZI及李宗盛到場熱唱。ØZI笑說，跟大前輩李宗盛同場開唱，感到很開心也很有壓力。

桃猿在這2天舉辦阿迷趴，邀請眾多歌手到場表演，包括昨天的Karencici與蘇永康。樂團BOXING主唱葛西瓦及饒舌歌手BCW今天在賽前進行表演及開球，賽後演唱會則是桃猿洋投李茲特別獻唱後，ØZI及李宗盛合計唱10首歌。

ØZI擅長R&B及嘻哈曲風，成長於美國洛杉磯，也是知名歌手葉璦菱的兒子，今年金曲獎入圍6項大獎，更獲選為最佳新人。賽後演唱會ØZI一連唱了4首歌曲，包含Diamond、We Out Here、B.O.及天堂島。

ØZI受訪時說：「這是我人生第一次來看棒球比賽，很刺激也很特別，體會到這種加油聲，覺得滿熱血的，很期待在球場上表演，算是一個里程碑，很多歌手都會在球賽開唱或開球。」ØZI也指出，今天會把最熟悉的表演模式帶給觀眾看，因為應該很多棒球迷沒看過他的表演。

對於和李宗盛同場開唱，ØZI笑說：「我覺得壓力很大，從來沒有想過可以在這麼接近的時間點跟李宗盛大哥在同個活動表演，還滿開心的，壓力也滿大的。」

李宗盛在賽後演唱會唱了6首經典歌曲，包含「夢醒時分」、「17歲女生的溫柔」、「真心英雄」、「愛的代價」、「凡人歌」及「山丘」，還對現場觀眾說：「今天這個邀約是最特別的，來這邊唱不是錢的問題，棒球是我們社會所有人的黏著劑。」（編輯：黃世雅）1080901

中職Lamigo桃猿隊1日在桃園棒球場舉辦「阿迷趴」主題日，賽後演唱會邀請音樂教父李宗盛到場熱唱，他表示，這個邀約是最特別的，棒球是我們社會所有人的黏著劑。中央社記者張新偉攝 108年9月1日

中職Lamigo桃猿隊1日在桃園棒球場舉辦「阿迷趴」主題日，賽後演唱會邀請金曲最佳新人ØZI（圖）到場熱唱。中央社記者張新偉攝 108年9月1日

中職Lamigo桃猿隊1日在桃園棒球場舉辦「阿迷趴」主題日，洋投李茲（Radhames Liz）在賽後演唱會上特別獻唱。中央社記者張新偉攝 108年9月1日

中職Lamigo桃猿隊1日在桃園球場舉辦「阿迷趴」主題日，賽後演唱會請來金曲最佳新人ØZI（前）及李宗盛開唱，ØZI笑說，跟大前輩李宗盛同場開唱，感到很開心也很有壓力。中央社記者張新偉攝 108年9月1日

中華職棒1日在桃園球場進行Lamigo桃猿隊與統一7-ELEVEn獅隊的賽事，桃猿朱育賢（左）一掃低潮，單場敲4安、包辦4分打點，幫助桃猿以11比3奪勝，賽後選手在場中慶祝。中央社記者張新偉攝 108年9月1日

中職Lamigo桃猿隊1日在桃園棒球場舉辦「阿迷趴」主題日，賽後演唱會邀請音樂教父李宗盛到場熱唱。中央社記者張新偉攝 108年9月1日

中職Lamigo桃猿隊1日在賽前為季中選秀進來的新人蘇俊璋（右2）、李承禎（左2）、林澤彬（右）舉行新人加盟儀式，其中第1指名蘇俊璋背號選擇「00」，帶有重新開始的含意。（Lamigo桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年9月1日

中華職棒1日在桃園棒球場的比賽，由統一獅隊和Lamigo桃猿隊交手，桃猿朱育賢一掃低潮重拾笑容，單場敲出4支安打、包辦4分打點，幫助桃猿以11比3奪勝。中央社記者張新偉攝 108年9月1日

中華職棒1日在桃園球場進行Lamigo桃猿隊與統一7-ELEVEn獅隊的賽事，主場桃猿隊舉辦阿迷趴，吸引上萬名觀眾進場，桃猿專屬啦啦隊LamiGirls也在場邊賣力帶動加油氣氛。中央社記者張新偉攝 108年9月1日

中華職棒1日在桃園球場進行Lamigo桃猿隊與統一7-ELEVEn獅隊的賽事，5局下桃猿陳俊秀（前右）敲出中外野方向全壘打，帶有兩分打點，陳俊秀回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝 108年9月1日

中華職棒1日在桃園棒球場的比賽，由統一獅隊和Lamigo桃猿隊交手，桃猿先發投手李茲（Radhames Liz）主投5局，被敲6支安打，投2次保送、5次三振，失3分，拿下本季第14勝，仍獨居勝投王。中央社記者張新偉攝 108年9月1日