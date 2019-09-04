卡達世足賽會徽公布 起伏沙丘轉化成獎盃形狀[影]

影片來源：FIFATV YouTube頻道

（中央社記者何宏儒安卡拉4日專電）國際足球總會昨天公布2022年卡達世界盃足球賽會徽。會徽從起伏的沙丘發想，描繪出與世界盃獎盃形狀相呼應的數字8，設計理念並且融入阿拉伯和亞洲文化。

半島電視台（Al Jazeera）報導，卡達首都杜哈當地時間昨晚8時22分，這枚會徽在數以千計觀眾引頸期盼下，同步投影在杜哈塔（Burj Doha）、卡塔拉文化村圓形劇場（Katara Cultural Village Amphitheatre）、瓦其夫巿集（Souq Waqif）、祖巴拉堡（Al Zubarah Fort）等卡達最具指標建物上。

會徽也在倫敦、約翰尼斯堡、墨西哥市、孟買、巴黎、首爾、馬德里、米蘭、莫斯科等全球24個城巿同步公布。

國際足球總會（FIFA）在新聞稿中指出，會徽上彎曲的弧線代表起伏的沙丘，連續的圓環既描繪了數字8，讓人想起將舉辦比賽的8座體育場，也象徵著無限可能，反映賽事相互關連的本質。

會徽除與FIFA世界盃獎盃形狀相呼應，其中心樣式還從傳統羊毛披肩獲得靈感。在冬季，阿拉伯和波斯灣地區民眾尤其會披上各式各樣的披肩。

新聞稿指出，2022年卡達世界盃會徽設計體現出用足球將整個世界連結在一起的願景，不但凸顯出卡達文化和阿拉伯文化引人注目的元素，同時暗示精彩賽事可期。

配合會徽而設計的新字體以一種新的當代字體重新構思傳統阿拉伯書法，是從阿拉伯與亞洲文化中汲取靈感，並融合傳統與現代。

受阿拉伯冬令服飾影響的這枚會徽同時暗示這將是首度在11月、12月間舉辦的世界盃。卡達世界盃將是阿拉伯世界首度舉辦的世足賽，開賽日期定於2022年11月21日，決賽定於卡達國慶日12月18日。（編輯：陳永昌）1080904