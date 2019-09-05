美國網球公開賽 詹皓晴維納斯闖混雙決賽

（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣網球雙打好手詹詠然，今天和克羅埃西亞搭檔多迪格在美國網球公開賽混雙4強，被直落二不敵胞妹詹皓晴與紐西蘭的維納斯，本季連3場大滿貫晉級混雙決賽夢碎。

詹詠然與克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig）這組「台克組合」，今年在年初網壇四大賽之首的澳洲網球公開賽首輪止步，接下來接連在法國網球公開賽與溫布頓網球錦標賽連摘2冠，如今美網只差一步，就能締造連3場大滿貫賽混雙都闖進決賽的傲人成就，沒想到連勝的腳步卻栽在老妹詹皓晴與紐西蘭的維納斯（Michael Venus）手上。

今天開局，詹皓晴與維納斯這組「台紐聯軍」就遭破發，一度以0比2落後，兩人在第10局成功追成5比5平，並把戰線延長至搶7，在3比3平手之際，「台紐聯軍」連拿4分，以7比3率先拿下。

次盤戰況依舊難分難捨，雙方前10局互不相讓，打成5比5平，關鍵第11局，詹皓晴與維納斯的「台紐聯軍」成功破發取得超前，接下來再成功「關門」，以7比5扳倒姐姐詹詠然與多迪格的「台克組合」，順利拿下決賽門票。

美網混雙4強，詹皓晴與維納斯以7比6（3）、7比5擊敗老姐詹詠然與多迪格的「台克組合」，決賽將和尋求衛冕的「英美聯軍」、英國好手傑米莫瑞（Jamie Murray）與美國女將瑪蒂克桑茲（Bethanie Mattek-Sands）爭冠。

傑米．莫瑞是英國網球名將莫瑞（Andy Murray）的哥哥，2017年美網混雙與瑞士前球后辛吉絲（Martina Hingis）搭檔，決賽擊敗詹皓晴與維納斯奪冠，2018年與瑪蒂克-桑茲搭檔連莊。本屆美網混雙詹皓晴與維納斯能否突破傑米．莫瑞障礙，即將揭曉。（編輯：方沛清）1080905

美網混雙詹家姊妹內戰 詹皓晴打出自信晉決賽

（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）美網混雙今天上演詹家姊妹內戰戲碼，頭號種子詹皓晴打出自信，與搭擋維納斯克服開賽一路落後劣勢，擊敗姊姊詹詠然與多迪格組合，再度闖進美網混雙決賽。

詹皓晴賽後表示，詹詠然與多迪格開賽後打法積極、移位迅速，她與維納斯首盤陷入落後時只能不斷找機會突破。隨著比賽進行，兩人逐漸打出自信，她認為這是致勝關鍵。

首盤首局，詹皓晴與維納斯化解3個破發點，最終仍未保住發球局。第10局，詹皓晴把握機會以一記漂亮高吊球得分，成功破發，扳平比分。雙方殺入搶七，一路僵持到3比3平手，詹皓晴與維納斯一鼓作氣連下4分，7比3拿下搶七局。

首盤激戰51分鐘後，詹皓晴左大腿至膝蓋部分疑似不適，請求醫療暫停並由防護員治療，所幸傷勢無大礙，詹皓晴持續拚戰。

第2盤前10局，雙方力守城池，互保發球局。關鍵的第11局，雙方40比40平手，維納斯網前截擊逼使詹詠然回球出界，成功破發。詹皓晴隨後在邁向勝利的發球局連下4分，7比5拿下第2盤，歷時1小時32分贏球。

美網青少年組方面，台英混血小將葛藍喬安娜（Joanna Garland）與泰國女將瑪南查雅（Mananchaya Sawangkaew）搭檔，女雙第2輪以3比6、4比6敗給名列第5種子的拉脫維亞女將巴頓（Kamilla Bartone）與俄羅斯選手塞拉梅特娃（Oksana Selekhmeteva），遭淘汰出局。（編輯：陳永昌）1080905