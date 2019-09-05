台北羽賽16強止步 白馭珀續拚奧運積分

（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣羽球好手白馭珀今天在台北羽球公開賽16強賽，直落二遭到泰國好手妮恰翁橫掃，接下來將繼續拚2020東京奧運積分，她也告訴自己，努力堅持下去。

世界排名44的白馭珀昨天首輪以21比14、21比19直落二輕取香港選手鄧旋，今天第2輪遭遇到世界排名第22的泰國好手妮恰翁（Nitchaon Jindapol），過去5度對決，都未能拿下勝利，今天最終以11比21、12比21，苦吞對戰6連敗，無緣8強。

白馭珀表示，賽前有研究對手比賽影片，而對手這次改變打法，但自己仍拘泥上一場對戰經驗，加上節奏掌握不佳、發生不少失誤，導致輸球。

白馭珀的姊姊白驍馬連續2天到場觀賽，今天還特別請假，白馭珀卻未能在姊姊面前再度贏球，也讓她直呼很可惜。

上半年以雙打為主的白馭珀，下半年開始專注於單打，全力衝刺奧運積分，儘管感受到緊迫性，但她認為，由於是自己的決定，「不管別人節奏怎麼樣，我就一步步做好」。

雖然比其他選手晚起步拚奧運積分，但白馭珀認為，一路走來起起伏伏，無論別人有沒有看見或自己有沒有感受到，都要告訴自己努力堅持下去。

另外，台灣羽球好手李洋與搭檔楊景惇首輪扳倒去年混雙冠軍印尼組合普拉塞特亞（Alfian Eko Prasetya）與伊斯拉米（Marsheilla Gischa Islami），今天16強賽未能再繼續上演驚奇，以21比13、13比21、9比21不敵印尼組合溫妮（Winny Oktavina Kandow）與通托維（Tontowi Ahmad）。（編輯：張雅淨）1080905