車禍後醒悟 呂家弘台北羽賽晉8強個人最佳

台灣羽球好手呂家弘（圖）5日在台北羽球公開賽16強賽，以21比16、13比21、以21比17擊敗香港選手黃永棋，晉級男單8強。中央社記者吳家昇攝 108年9月5日

（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣羽球好手呂家弘在拿下2015年世青賽男單冠軍後，變得自我、練球態度散漫，在經歷一場車禍後，徹底醒悟，他今天在台北羽球公開賽苦戰3局挺進8強，寫下個人最佳紀錄。

世界排名第65的呂家弘今天在16強賽，面對世界排名第31的香港選手黃永棋，以21比16搶下首局後，第2局失守，以13比21讓出，所幸及時調整好節奏，決勝局以21比17獲勝，成為今天首名收下勝利的台將。

呂家弘近期以國內賽事為主，相隔2個月再度參加國際賽，由於背負著壓力、加上急欲求勝的心情，讓體能消耗迅速，他賽後受訪直呼，身體很疲勞。

呂家弘指出，過去自己打法太單調，上場後腦筋容易空白，未能發揮水準，先前台北羽球公開賽最佳成績為16強，這次久未在主場出賽，也讓他很興奮，想要拿下勝利，今天贏球後，也達到原先設定晉級8強的目標。

呂家弘曾勇奪2015年世青賽男單冠軍，成為台灣史上第一人，但奪冠的喜悅，卻讓他變得自我，練球態度散漫，隔年騎車發生車禍後，經歷休息、復健近2年，才再度重回球場。

「受傷回來，發現很多人都比我強。」呂家弘在徹底醒悟後，也迅速調整心態，他強調：「現在就想辦法追，能追多少算多少，全力往上衝。」

無論之前拿到多好成績，呂家弘也下定決心要從頭開始拚，並喊話未來要一步步去挑戰。（編輯：張雅淨）1080905