台北羽賽 王齊麟李洋晉級男雙8強

（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣男雙組合王齊麟與李洋今天在台北羽球公開賽，以兩個21比18擊敗馬來西亞組合徐家銘與劉雋程，成為唯一晉級男雙8強的台將。

今天16強賽結束，共有4組台將收下8強門票，除了「麟洋配」外，還有男單周天成、呂家弘，以及混雙組合李哲輝與許雅晴 。

台北羽球公開賽今年繼續在台北小巨蛋舉行，王齊麟與李洋昨天因首輪賽事延遲開打，苦戰至深夜11時多，才驚險收下16強門票。

李洋今天繼續提拍上陣，且面臨一日兩戰考驗，先是在混雙16強賽與搭檔楊景惇，鏖戰3局，不敵印尼組合溫妮（Winny Oktavina Kandow）與通托維（Tontowi Ahmad），稍作休息後，與王齊麟合體，繼續在男雙16強賽奮戰。

王齊麟與李洋今天迎戰馬來西亞組合徐家銘與劉雋程，首局互有領先，在被對手連搶6分、以13比10超前後，「麟洋配」也不甘示弱，回敬一波6比0攻勢、要回領先，並以21比18收下首局。

「麟洋配」第2局依舊掌控局面，最多領先7分，並以21比18勝出，8強對手將是日本組合齋藤太一（Taichi Saito）、古賀輝（Akira Koga）。

考量王齊麟腰部不適，李洋表示，兩人今天並未藉著速度、力量製造優勢，反而多嘗試平常不會使用的打法，盡量保持在主動狀態。

王齊麟在2017、2018年與陳宏麟聯手在台北羽球公開賽締造男雙2連霸的紀錄，今年起改與李洋搭檔，征戰國際賽事，拚2020東京奧運門票。

兩人從年初搭檔至今，男雙排名迅速上升至世界第10，也出乎李洋意料，他直呼沒想到成績那麼好。

不過，因上半年頻繁參加多場賽事，造成兩人身體疲累，甚至帶傷上陣，李洋指出，未來希望在傷勢不惡化的情況下，打好每一顆球。（編輯：張雅淨）1080905