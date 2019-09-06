觀眾加油聲助陣 王齊麟李洋台北羽賽晉男雙4強

2019年中華台北羽球公開賽6日持續在台北小巨蛋舉行，台灣男雙組合李洋（左）、王齊麟（右）以直落二擊敗日本組合，闖入4強。賽後兩人在場中開心歡呼。中央社記者吳家昇攝 108年9月6日

（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣男雙組合王齊麟與李洋今天在台北羽球公開賽以21比17、25比23扳倒日本組合，晉級4強。王齊麟表示，主場觀眾歡呼聲讓自己既興奮又緊張，想要拿出最好的一面給大家看。

台灣男雙組合王齊麟與李洋今天初開始搭檔，已攜手打下西班牙羽球大師賽、奧爾良羽球大師賽、印度羽球公開賽冠軍，且世界排名躍居第10，超乎2人預期。

王齊麟與李洋這次在台北小巨蛋舉行的台北羽球公開賽，從首輪苦戰3局勝出，昨天16強賽以直落二橫掃馬來西亞組合，今天8強賽迎戰世界排名第37的日本組合齋藤太一（Taichi Saito）、古賀輝（Akira Koga），2組人馬曾在今年奧爾良羽球大師賽決賽碰頭，激戰3局，由麟洋配帶走冠軍。

王齊麟與李洋開賽短暫與對手拉鋸後，一路領先，儘管遭對手追成17比18，但「麟洋配」依舊頂住壓力，連拿3分，以21比17搶下首局。

第2局前段戰況依舊是勢均力敵，「麟洋配」在7比8落後情況下，拉出8比2攻勢反超，但對手再度扳成19比19平手，而一次不利「麟洋配」的判決，讓對手趁機以20比19超前，「麟洋配」在全場觀眾加油聲中，一連化解4個局點，並以25比23驚險收下比賽勝利，王齊麟賽後也開心地振臂歡呼。

回憶雙方第一次交手，李洋表示，前一次比賽首局被對手速度壓制住，第2局才逐漸調整好節奏，與對方抗衡，考量王齊麟腰部不適，加上對手實力不錯，他透露，賽前僅設定贏1局就不錯，即使過程中拉開比數，也未因此鬆懈，畢竟對手韌性很好。至於關鍵時刻出現不利的判決，李洋坦言，反而讓自己更想要贏下比賽。

王齊麟直到比賽結束，還是相當緊張，他透露，除了因對手不好打外，自己有點興奮過度，想拿出最好的一面給大家看，而出場時觀眾的歡呼聲，也讓他起雞皮疙瘩，並直呼蠻享受在主場比賽感覺。

2人自年初起合作，積極征戰各大比賽，李洋表示，只想打好每一場比賽以及穩定發揮，目標希望能在每場比賽取得前4名或前8名成績。（編輯：黃世雅）1080906

台灣羽球男子雙打選手李洋（右）、王齊麟（左）6日在台北羽球公開賽，以直落二擊敗日本組合，闖入4強。中央社記者吳家昇攝 108年9月6日