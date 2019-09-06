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U18韓國延長賽逆轉日本 對中華隊利多

最新更新：2019/09/06 22:35

（中央社記者楊啟芳台北6日電）U18世界盃棒球賽複賽，今天日本交手韓國的比賽，韓國隊後來居上，在延長賽第10局以5比4逆轉日本隊，讓超級循環賽日韓目前戰績都是2勝2敗，對中華隊打進冠軍賽利多。

日本隊志在必勝，派出眾所矚目的強投佐佐木朗希先發，但這也是佐佐木朗希在這次比賽首度登場，但他只投了一局就因為手指受傷退場，2局後由另一名「高校四天王」西純矢接手。

雙方前6局都僵持在0比0，直到7局上，日本隊連敲兩支安打，形成一、二壘有人，接著熊田任洋、水上桂都敲安打，各帶1分打點，取得2比0領先。

韓國隊8局下展開反攻，李柱亨（音譯）、金志燦（音譯）接連敲安打後，日本隊三壘手發生傳球失誤，韓國攻下2分追平。

兩隊鏖戰至延長賽，採用突破僵局制，10局上武岡龍世敲2打點安打，日本取得領先；10局下韓國進攻，日本投手發生傳球失誤，攻下1分，之後滿壘時投出保送，擠回1分追平，最終韓國隊擊出再見高飛犧牲打，以5比4奪勝。

U18決賽是取超級循環賽戰績前2名晉級，目前中華隊與美國隊戰績同為3勝1敗，由於韓國贏了日本，對中華隊晉級冠軍賽大利多，日本、澳洲、韓國皆為2勝2敗，加拿大0勝4敗。（編輯：吳協昌）1080906

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