U18複賽中華隊提前7局扣倒澳洲 確定進4強[影]

U18世界盃棒球賽進行到複賽第2天，中華隊靠著先發投手林昱珉（前）主投6局，僅被敲2支安打無失分，加上7局上攻8分大局，終場以12比0提前7局擊退澳洲隊，確定闖進4強。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年9月6日

（中央社記者楊啟芳台北6日電）U18世界盃棒球賽進行到複賽第2天，中華隊靠著先發投手林昱珉主投6局，僅被敲2支安打無失分，加上7局上攻8分大局，以12比0提前7局擊退澳洲隊，確定進4強。

中華隊在2局上率先展開攻勢，林辰勳、王順和、岳政華接連敲安打，形成滿壘，接著林吳晉瑋擊出滾地球，帶有2分打點。第4局則是王順和、岳政華連續敲二壘安打，攻下1分，之後林吳晉瑋獲得保送，林政華造成對方失誤，取得4比0領先。

中華隊在7局上攻下大局，林子豪、林辰勳、王順和接連安打得1分，捕手發生失誤再攻下1分，接著林吳晉瑋、林政華獲保送，何恆佑敲出清壘二壘安打，帶有3分打點，鄭宗哲再獲保送，羅暐捷再敲2打點三壘安打。

之後羅暐捷盜本壘，跑回第12分，因此引起澳洲隊不滿，連續對中華隊打者投近身球，讓總教練周宗志上場與裁判抗議，終場中華隊就以12比0提前7局擊退澳洲隊，確定闖進4強。

中華隊先發投手林昱珉主投6局，僅被敲出2支安打，無失分，送出5次三振，奪下勝投；接替投球的林子崴則是投1局，演出3上3下，包含1次三振，無失分，聯手幫助中華隊拿下勝利。

U18世界盃棒球賽8月30日起在韓國釜山機張郡現代夢公園棒球場開打，預賽賽程4日結束。昨天複賽首場中華隊贏韓國，今天再贏澳洲後，超級循環賽中華隊目前戰績為3勝1敗，明天台灣時間下午5時將對上加拿大，為複賽最後一場。（編輯：林沂鋒）1080906