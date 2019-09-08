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成池鉉奪台北羽賽女單第4冠 用吃慶祝

最新更新：2019/09/08 15:47

（中央社記者黃巧雯台北8日電）賽前在台北羽球公開賽擁有3座女單冠軍頭銜的南韓女將成池鉉今天在決賽以21比11、21比9輕取加拿大華裔女將李文珊，奪第4冠，她賽後開心地說，要去逛夜市，用吃慶祝奪冠。

世界排名第12的成池鉉（Sung Ji Hyun）2011、2013、2014年曾在台北羽球公開賽女單3度封后，今天迎戰世界排名第9的加拿大華裔女將李文珊，兩人過去4度過招，各拿下2勝，不分軒輊。

成池鉉本季首度闖進決賽，今天決賽連2局都展現壓制力，一路領先，僅花34分鐘，就以21比11、21比9，拿下在台北羽球公開賽第4座女單冠軍，也是個人本季首冠。

面對對手具有攻擊力，成池鉉坦言，決賽有點緊張，但自己狀況也不錯，因此打得很順。

談到在這次第2、3輪賽事，都大戰3局才過關，但4強賽以及決賽都以直落二勝出，成池鉉表示，前面幾場比賽急著想要贏，造成失誤較多，但後續比賽表現穩定，就慢慢打。

前一次在女單奪冠已是2016年12月韓國羽球大師賽，成池鉉指出，由於先前身體受傷，影響表現，後來在加強肌力訓練後，目前身體狀況有好轉。

第4度問鼎台北羽球公開賽金盃，成池鉉心境也大不同，她提到，過去比較年輕，比賽時沒想太多就打，但隨著進入羽球生涯中後半段，變得更謹慎看待比賽，且盡心盡力去打。

喜歡台灣美食的成池鉉昨天已先品嚐芒果冰，她透露，今天比賽結束後，想去逛夜市吃雞排、喝珍奶，想要用吃慶祝自己奪冠。

拿下亞軍的李文珊對自己今天表現不甚滿意，強調還有許多地方待學習，希望下次再來台北羽球公開賽時，自己能有更好的表現。（編輯：管中維）1080908

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