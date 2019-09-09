中華男足再戰尼泊爾 陳柏良：要拿下勝利

2022卡達世界盃亞洲區資格賽第2輪賽事，中華男足10日晚間將在台北田徑場與尼泊爾隊交手，中華隊長陳柏良（左）9日表示，這是一場一定要贏的比賽。中央社記者龍柏安攝 108年9月9日

（中央社記者龍柏安台北9日電）3個月前的友誼賽，中華男足與尼泊爾以1比1踢平，明天晚間7時10分，雙方將在台北田徑場再次交鋒，這回中華男足隊長陳柏良強調：「這是我們要拿下3分（贏球）的比賽。」

中華男足明晚7時10分，將在台北田徑場迎戰世界排名166名的尼泊爾，這也是2022卡達世界盃亞洲區資格賽第二輪，中華男足在主場出賽的第2場賽事。

4天前中華男足才以1比2惜敗約旦，陳柏良坦言，上一場踢完有點沮喪，畢竟結果並不是這麼完美，不過明天的比賽非常重要，必須拿下3分積分。而他也說，球員們必須放下主場作戰的包袱，「我們過去都有慢熱的狀況，下半場都踢得比上半場好」。

英國籍教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）則認為，只要面對尼泊爾中華隊能夠率先進球，問題就會簡單的多，「上一場約旦進球以後，攻勢明顯變得更順暢，因為進球後他們就把壓力釋放了，所以我們要做的就是盡快進球」。

蘭卡斯特表示，尼泊爾上一戰在科威特主場以0比7落敗，接著馬上飛往台灣，因此無論在心態上，還是身體疲勞上，中華隊都有明顯優勢，「就像陳柏良說的，這場是我們一定要拿下3分積分的比賽」。

今年6月中華男足才和尼泊爾在高雄國家體育場踢過一場友誼賽，當時雙方以1比1踢平，陳柏良認為，當時只是友誼賽，現在則是世界盃資格賽，兩場比賽的重要性不同，球員心態也不一樣，「我們得要踢得更有耐心，不能因想贏而太過著急」。他強調，中華男足有這個實力去拿下這場勝利。（編輯：張雅淨）1080909