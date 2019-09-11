張奕掉4分對自己很生氣 陽岱鋼代打敲安帶打點

（中央社記者楊啟芳台北11日電）日本職棒今天在千葉海洋球場的比賽，張奕擔任歐力士先發投手，對戰千葉羅德隊，僅投1.1局失4分，他表示對自己很生氣；另一場巨人隊陽岱鋼則是代打敲1打點安打。

張奕在1局下1出局後被鈴木大地敲安打，不過接下來解決中村獎吾、井上晴哉，沒有掉分。2局上歐力士打線展開攻勢，中川圭太敲二壘安打後，白崎浩之補上安打，帶有1分打點，莫雅（Steven Moya）再敲2分砲，取得3比0領先。

不過張奕於2局下遇到亂流，被清田育宏敲安打後，再被馬丁（Leonys Martin）轟2分全壘打，之後接連被田村龍弘、藤岡裕大、岡大海敲出安打，失2分。張奕在1出局時被換下場，由山田修義接手，沒有繼續失分。

總計張奕用36球投1.1局，被敲出6支安打，包含一發全壘打，沒有投出保送，失掉4分。張奕表示：「今天全部都很不好，投球局數過短，對球隊感到很抱歉，對沒有對球隊有貢獻的自己感到很生氣。」

3局下羅德的馬丁轟出陽春砲，7局下羅德再得1分，雖然8局上歐力士的福田周平敲陽春砲，最終羅德還是以6比4擊退歐力士，張奕吞下敗投，目前2勝3敗，防禦率5.79。

讀賣巨人與DeNA橫濱在橫濱球場的比賽，2局下蘇鐸（Neftali Soto）轟陽春全壘打，橫濱隊先馳得點。雖然3局上巨人的丸佳浩敲1打點二壘安打，追平比數，不過3局下包含蘇鐸的2分砲在內，橫濱攻下4分大局，取得5比1領先。

第5局雙方各攻下1分，6局上巨人展開反攻，岡本和真敲二壘安打後，田中俊太獲保送，大城卓三敲1打點安打，一、三壘有人時，陽岱鋼上場代打，敲出左半邊安打，帶有1分打點，幫助球隊追到4比6剩2分落後。

不過7局下橫濱的梶谷隆幸敲2分砲，8局下蘇鐸再轟2分全壘打，演出單場三響砲，終場橫濱就以10比4擊退巨人。（編輯：張雅淨）1080911