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極速超跑國體大合作 目標企排大專盃雙料冠軍

最新更新：2019/09/12 15:08

（中央社記者黃巧雯台北12日電）極速超跑繼成立企業女排後，董事長周哲男今天宣布，與國體大合作成立女排，將從公開二級打起，目標隔年升上公開一級，盼能擊敗台師大、台電，3年內奪大專盃、企排雙料冠軍。

極速超跑保險集團2018年成立企業女排後，今年再獲得國體大支持，推動雙方合作，合作第一步為成立國體大女子排球隊，成員將包括國體大原本排球隊球員以及極速超跑學生球員（皆轉至國體大就讀）。

新成立的國體大女子排球隊將從公開二級打起，周哲男喊話，希望隔年升上公開一級，盼能進一步擊敗台師大、台電，目標3年內拿下大專盃、企排雙料冠軍。

極速超跑今天也揭曉新球季找來的外援，為來自塞爾維亞、23歲的杜妲（Dubravka Vukoja），擔任舉球員。

國立體育大學校長邱炳坤指出，儘管學校運動團隊過去曾獲得企業贊助，但這次是國體大首次與私人企業緊密結合。

邱炳坤也舉出國體大所具備優勢，包括擁有高水準運動科學研究、運動營養增補、體能檢測評估等。

此外，邱炳坤提到，國體大在運動行銷、運動傳播媒體、賽事管理等方面，都可與極速超跑密切合作。（編輯：張芷瑄）1080912

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