U21女子亞洲盃曲棍球賽 中華隊奪銅

2019年U21女子亞洲盃曲棍球錦標賽，代表台灣出賽的女子曲棍球小將發揮團隊合作默契，以4比2擊敗孟加拉隊，總計以3勝1和1敗戰績奪下銅牌。中央社記者黃自強新加坡攝 108年9月15日

（中央社記者黃自強新加坡15日專電）2019年U21女子亞洲盃曲棍球錦標賽，代表台灣出賽的女子曲棍球小將今天以4比2擊敗孟加拉，總計以3勝1和1敗戰績拿下銅牌。新加坡與烏茲別克分別摘金奪銀。

2019年U21女子亞洲盃曲棍球錦標賽9日至15日在新加坡盛港球場舉行7天，中華民國曲棍球協會秘書長吳志朋率代表隊參賽。

教練林敏男、劉國錢賽後向中央社記者表示，台灣今天對戰孟加拉全力搶勝，卜令美率先於第一節攻進球門，中華隊隨後攻勢頻頻，柯亭伃於第二節再下一城，張儷馨與古禎憶則在第三節分別取分，讓中華隊吃下定心丸。

對於中華隊積極攻勢，孟加拉雖全力反攻，仍未突破中華隊堅強防線，僅在第一節、第三節各攻進一分。

教練張俊秀、鍾金維指出，台灣小將在這次賽事中，先後擊敗斯里蘭卡、香港與孟加拉，除與烏茲別克戰成平手外，僅敗給新加坡。

吳志朋強調，根據大會賽制，這項比賽採循環賽制，參與的隊伍會相互比拚高下，各隊根據積分排名爭取冠軍。台灣小將進負球的得失分比，輸給同樣戰績3勝1和1敗的烏茲別克，僅獲得銅牌。

這次比賽共有台灣、新加坡、香港、孟加拉、斯里蘭卡、烏茲別克6支隊伍參賽。（編輯：周永捷）1080915