蔣智賢二軍單場4安 有機會21日前回一軍

（中央社記者謝靜雯新北18日電）中職富邦悍將隊爭冠關鍵期，主力打者蔣智賢今天二軍出賽單場4安2打點，打擊狀況不錯，總教練陳連宏表示，蔣智賢明天二軍出賽守三壘，若沒有問題，本週應可歸隊。

蔣智賢8月初因為右側腹肌拉傷下二軍，近期復原狀況良好，9月16日已經先在二軍出賽，總計4打數敲出1支安打，今天悍將隊二軍與中信兄弟隊交手，蔣智賢先發守一壘、打第3棒，總計6打數敲出4支安打，貢獻2分打點。

悍將隊總教練陳連宏表示，蔣智賢今天二軍出賽打得很好，但今天二軍先安排他守一壘，希望減輕負擔，今天看起來打擊已經沒有太大的問題，明天二軍與Lamigo桃猿隊比賽，會讓蔣智賢守三壘、守滿整場，如果守備上也沒有太大問題，本週就有機會回到一軍。

中職下半球季爭冠關鍵期，目前下半季中信兄弟隊排名戰績首位，悍將隊緊追在後，僅落後兄弟隊2.5場勝差，至於全年度戰績，悍將隊今天賽前排名第1名，Lamigo桃猿隊緊追在後後，僅落後1場勝差。

爭冠關鍵期蔣智賢若能歸隊，對戰力加分，陳連宏表示，蔣智賢若回到一軍，主要還是會在三壘，目前陣中三壘手范國宸、高國麟則會再調整；悍將隊二壘手楊晉豪、捕手戴培峰都是年輕後起之秀，陳連宏表示，年輕球員守備能力都不錯，就是需要再多一點臨場經驗。

悍將隊今天繼續在主場新莊棒球場與中信兄弟隊交手，昨天比賽林益全跑壘時腿部不適提前退場，林益全表示，昨天有冰敷，現在沒有太大問題；今天比賽林益全先發打指定打擊，改由范國宸守一壘，高國麟守三壘。（編輯：吳協昌）1080918